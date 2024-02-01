لـ 10 سنوات.. اتفاقية بين سوناطراك وبريطانيا لإمدادها بالغاز المميع

وقعت سوناطراك، الأربعاء، اتفاقية لمدة 10 سنوات مع شركة “غراين أل أن جي” البريطانية بهدف توسيع قدرات تخزين وإعادة إمداد بالغاز الطبيعي المميع الجزائري على المدى الطويل، وذلك إعتبارا من يناير 2029.

وجاء في بيان لسوناطراك أن الاتفاقية من شأنها رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 جيغاوات ساعي يوميا (ما يعادل 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المميع).

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي توقع في إطار عملية المزاد التنافسي التي أطلقتها شركة غراين أل أن جي في سبتمبر 2023, حسب بيان سوناطراك الذي أكد بأن “نجاح عملية المزاد هذه يضمن مستقبل أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا خلال العقد المقبل”.

وتعرف محطة غراين للغاز الطبيعي المميع، الواقعة بجزيرة غراين (شرق لندن)، حاليا أشغال توسعة قصد تخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز، لتلبية ما مقداره 33 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من هذه المادة الطاقوية, يضيف البيان.

وشهدت المملكة المتحدة زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المميع، تزامنا مع تنويع أوروبا لمصادر إمداداها بهذا المورد.

وفي هذا الإطار، اعتبرت رئيسة شركة ناشيونال غريد فنتشرز، كاتي جاكسون، أن “هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي,

وتوفر الاتفاقية لسوناطراك إمكانية “ولوج مضمون” إلى أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا, مما يساهم في تعزيز استراتيجية التسويق طويلة المدى لسوناطراك فيما يتعلق بتنويع أسواقها للغاز الطبيعي المميع, حسب تصريحات المسؤول الواردة في البيان.