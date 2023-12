لفتة نبيلة من الملاكم أمير خان تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما

لم يتردد الملاكم البريطاني الشهير أمير خان في مساعدة منافس كوبي هزمه قبل 19 عاما، في أولمبياد أثينا عام 2004 .

وروى خان في مقابلة مع برنامج “تالك سبورت فايت نايت”، تفاصيل لقائه مع نجم الملاكمة الكوبي ماريو كيندلان في إحدى الفعاليات بالبحرين، معبرا عن حزنه للظروف المادية الصعبة التي يعيشها الحائز على الميدالية الأولمبية.

وكان البطل الأولمبي قد تغلب على خان في أولمبياد أثينا عام 2004 وحصل على الميدالية الذهبية، لكنه عرضها على البريطاني مقابل 5 آلاف دولار أميركي ليتمكن من بناء منزل لوالدته في كوبا.

وقال الملاكم البريطاني لموقع تالك سبورت “تألمت عندما أخبرني أنه لا يملك المال، لذلك أعطيته بعض النقود، ثم سألني: هل تريد شراء ميداليتي الذهبية؟”.

وأضاف: “في البداية اعتقدت أنه كان يمزح، لكنه أكد لي إنه حقا يريد بيع ميداليته الذهبية لبناء منزل لوالدته، وقال لي: عائلتي فقيرة جدا وأريد أن أبني لها منزلا”.

وتابع “قلت له لا مشكلة، سأعطيك المبلغ، لكن في المقابل عليك أن تعدني بأنك ستحتفظ بالميدالية، ولن تبيعها أبدا لأنك فزت بها، ولن آخذها منك أبدا لأنك تستحقها”.

The legend Mario Kindelan. We boxed twice in the Amateurs. He beat me in the Olympic finals in Athens when I was 17, then a few month later we fought again and I beat him in bolton where I became number one lightweight in the world and turned over to the professional ranks with… pic.twitter.com/22chYQRL0G

— Amir Khan (@amirkingkhan) December 1, 2023