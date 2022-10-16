لفظ “الصّعاليك” يُطيح بِرئيس اتحادية التنس

أنهى وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الأحد، مهام رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس محمد سفيان يوسفي.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة: “قرّر وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، توقيف بِصفة تحفّظية رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، من كل أنشطة الحركة الرياضية الوطنية”.

وفسّرت وزارة عبد الرزاق سبقاق القرار المُتّخذ بـ “تبعا للتصريحات الاستفزازية والأحكام المسبّقة، التي تلفّظ بها بصفة علانية رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس في حق الأسرة الرياضية للتنس ولكرة القدم، خلال اللجنة التقنية المنعقدة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، هذا التصرّف المنافي لأخلاقيات الرياضة.. على أن يتمّ عرضه على لجنة أخلاقيات اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية، وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية”.

وفي شريط فيديو متداول، يقول رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس محمد سفيان يوسفي: “إن الصّعاليك في رياضة التنس عددهم أكبر من أولئك الموجودين في كرة القدم”!

وكان محمد سفيان يوسفي قد انْتُخب رئيسا لِلاتحادية الجزائرية للتنس، في مارس 2021.