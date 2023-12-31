لفظ “ترشّح” مرادف لِكلمة “فاز” في قاموس خلية إعلام اتحاد الكرة!

اختلطت الأمور في بيت خلية الإعلام التابعة للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، بِشأن منصب في هيئة إقليمية للعبة.

ويبدو الاختلافُ واضحا جدّا بين ما ينشره مُحرّرو النّسخة العربية لِبيانات اتحاد الكرة الجزائري، وما يُدرجه زملاؤهم في القسم الفرنسي.

فالقسم الفرنسي لِلهيئة الكروية بِدالي إبراهيم يقول إن وليد سعدي ترشّح لِمنصب كذا وكذا! أمّا القسم العربي، فيقول إن المسؤول ذاته فاز بِالمنصب الذي تنافس من أجله!

نتمنّى أن يكون الأمر مُجرّد دعابة لِنهاية السّنة الميلادية!