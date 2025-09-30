لقاءات تشاورية مرتقبة لتحسين ممارسة الاستيراد المصغر

الوزارة بصدد الاستماع لكل الانشغالات المطروحة ميدانيا.. واضح يعلن:

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن العمل جار على تحسين الإطار المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغر، وذلك بناء على الانشغالات المطروحة ميدانيا.

وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، أوضح واضح أن قطاعه يعمل على تحسين هذه التجربة الحديثة، مشيرا إلى أنه “سيتم تنظيم لقاءات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لمناقشة كل الانشغالات، ولكن بعد مرور الوقت الكافي للحصول على رجع صدى حقيقي من المستوردين”.

وصرح بالقول: “نحن في الاستماع لكل الانشغالات المطروحة بخصوص هذا الموضوع الهام”، مضيفا أن “هناك إجراءات ستتخذ” بناء على ذلك.

يذكر أن هذا النظام جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 ماي الماضي والتي تقضي بتسوية وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية.

وبموجب المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، الصادر في جوان الماضي، فإن هذا النشاط يشمل العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها 8ر 1 مليون دج لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر.

وذكر واضح في مداخلته، بأن الهدف من هذا النظام هو السماح للشباب العاملين في الاستيراد المصغر “بالقيام بنشاطهم برأس مرفوع وتوفير الحماية لهم في ظل احترام قوانين الجمهورية”، فضلا عن الامتيازات الاجتماعية والتجارية التي يوفرها.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن هذا النظام يؤكد أهمية الابتكار في التسيير، حيث أنه سمح بنقل الاستيراد المصغر من نشاط غير قانوني إلى نشاط مقنن، يسير من خلال منصة رقمية تتضمن شباكا موحدا.

من جهة أخرى، أبرز جهود الدولة لتطوير التجارة الإلكترونية في البلاد، لا سيما من خلال توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتشجيع نظام المقاول الذاتي، مؤكدا أن هذه الجهود ستتواصل بالتنسيق مع كل الفاعلين لجعلها أحد ركائز الاقتصاد الجديد.

وبعد أن أشار إلى القدرات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتوفير نتائج غير مسبوقة، دعا واضح الشباب إلى العمل على إطلاق شركات ناشئة مصنعة للتكنولوجيا، “من خلال التحكم في ما هو متاح وتطوير ما يمكن تطويره محليا”.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته منصة “واب سكايل” وهي تجمع لرواد أعمال وخبراء وفاعلين في الاقتصاد الرقمي، نظمت جلسات نقاش ومحاضرات حول مختلف مجالات التجارة الإلكترونية التي يمكن أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل الحملات الإعلانية وأتمتة العمل وتحليل البيانات.