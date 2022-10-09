لقاءات جهوية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية

عن طريق اللجنة الوطنية التنسيقية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجهوية للجامعات إلى الاتصال بمديري مؤسسات القطاع لعقد لقاءات جهوية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، وذلك من أجل تمكينها من “مباشرة أعمالها ومهامها ميدانيا”، حسب ما أفاد به الأحد بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه “متابعة لتنفيذ القرارين الوزاريين، القرار الأول رقم 1244 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022، والمتضمن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، والقرار الثاني رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المحدد لكيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة من طرف طلبة مؤسسات التعليم العالي وجهت مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي لعقد لقاءات جهوية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، لتمكينها من مباشرة أعمالها ومهامها ميدانيا”.

وقد ضبطت رزنامة اللقاءات – يضيف نفس المصدر -على مستوى الندوات الجهوية الثلاث، شرق، وسط، غرب وتتمحور حول “شرح ومناقشة الآليات الكفيلة بالتجسيد”، الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم 1275، لاسيما ما تعلق منها بـ”وضع التدابير والترتيبات العملياتية لتهيئة البيئة الملائمة والظروف المناسبة لمرافقة الطلبة في مسعى شهادة – مؤسسة ناشئة وشهادة – براءة اختراع”، وموازاة مع اللقاءات المنظمة على مستوى الندوات الجهوية للجامعات، سيجري تنظيم عملية “Brainstorming” على شكل ورشات حول هذا الموضوع.

وسيشرف على هذه اللقاءات رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ويشارك فيها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات وممثل عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، نواب مديري المؤسسات المكلفين بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات وكذا النواب للتكوين العالي في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والمديرون المساعدون بالمدارس العليا المكلفون بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل الى جانب المديرين المساعدين بالمدارس العليا المكلفون بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، ومسؤولو الحاضنات الجامعية.

كما سيشارك فيها أيضا “طالب واحد ممثل عن كلية التكنولوجيا وكلية الرياضيات والإعلام الآلي، وكلية العلوم وطالب ممثل عن كل مدرسة عليا”.

وأبرز ذات البيان أن هذه المراسلة “شددت على أهمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه اللقاءات”، من خلال مشاركة “فعالة وناجعة “لمؤسسات التعليم العالي.