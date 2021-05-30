لقاءات وزارية جزائرية ليبية مكثفة على هامش زيارة الدبيبة

التقى وزراء من الجزائر مع نظرائهم الليبين، الأحد، لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين على هامش زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة للجزائر .

وتناول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة.

كما أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد ونظيره الليبي، علي مفتاح الزناتي، عن عقد لقاءات بين اطارات وزارة الصحة بين البلدين بداية من الأربعاء القادم عبر تقنية التحاضر عن بعد من أجل تحديد “اطار التعاون وتعزيزه وتفعيل الاتفاقيات الثانية” التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة خلال السنوات السابقة.

كما وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، و نظيره الليبي، محمد سالم الشهوبي, سبل إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين.

وجمعت لقاءات ثنائية أخرى وزراء البلدين شملت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والمالية والطاقة.

نحو فتح الحدود البرية والبحرية بين الجزائر وليبيا

أعلن وزير الخارجية صبري بوقادوم، السبت 29 ماي، عن التحضير لفتح معبر الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا، وكذا العمل على إعادة فتح الخط البحري بين البلدين لنقل السلع والبضائع.

وجاء تصريح بوقادوم خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المنعقد، اليوم السبت، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وأوضح المتحدث أن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بفتح المعبر الحدودي “الدبداب”.

كما كشف أن الجانبان الجزائري والليبي يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع.

وفي هذا الصدد قال بوقادوم إن “طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أنه لم يكن يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهي تمر بأزمتها وتقف في موضع المتفرج، مشيرا إلى أنه لايمكن نسيان ما قدمه الشعب الليبي من دعم للثورة الجزائرية.

وأضاف أن الجزائر بادرت حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين للبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم وبمقدرات شعبها.

وأشار بوقادوم إلى أن الجزائر واكبت في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، مؤكدا أن الجزائر تجدد دعمها للحكومة والمجلس الرئاسي الليبيين.