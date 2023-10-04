لقاء آخر للرئيس تبون مع قيادة المركزية النقابية قبل نهاية 2023

لتقديم عرض حال وتشخيص الوضع الاجتماعي.. تاقجوت لـ"الشروق":

كشف الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت عن موعد عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية الأول، والطريقة التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء الأمانة الوطنية التي سترافقه في عهدته، وذكر أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيسلم عرض حال وتشخيصا للوضع الاجتماعي والاقتصادي لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة.

في هذا السياق، أوضح المسؤول الأول بالاتحاد في تصريح لـ”الشروق”، أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية يوم 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء الأمانة الوطنية لم يتأخر كثيرا مثلما يروج له، لأن الأمر –حسبه- اقتصر على عدة أسابيع، في حين أن العهدة الثالثة للأمين العام الأسبق عبد المجيد سيدي السعيد شهدت غياب الأمانة الوطنية لمدة 6 أشهر بعد المؤتمر.

وقال في هذا الصدد إن “طريقة اختيار الأعضاء، بالنسبة لي مسؤولية الأمين العام وهو من يقترح القائمة على اللجنة التنفيذية الوطنية، لأنه هو من يكون مسؤولا أمامها”.

وأضاف تاقجوت أن “هذا الأمر معمول به في أغلب البلدان، وحتى ترشح الأمين العام للمنصب يكون مقترنا بقائمة مسبقة ترافقه في الأمانة”.

وحسبه، فإن عمار تاقجوت لديه برنامج عمل يسير وفقه لإدارة شؤون المركزية النقابية وملفات عالم الشغل، ومن الأحسن، على حد تأكيده، أن تكون التشكيلة مكونة من أشخاص يساندون برنامجه ويعملون معه لتجسيده.

وذكر المتحدث أن المنطق يفرض أن من يكون مسؤولا أمام اللجنة التنفيذية الوطنية لتقييم عمله وأدائه هو الذي يختار تشكيلة الأمانة الوطنية وتحديدا الأشخاص الذين يدعمون برنامجه.

وعلق بالقول “كيف يكون معي أشخاص ربما لا يدعمون برنامجي وفي نهاية المطاف أنا من يحاسب ويكون مسؤولا عن النتائج أمام اللجنة التنفيذية الوطنية”.

وعن عدد الأعضاء الذين ستضمهم الأمانة الوطنية، أوضح تاقجوت أن الأمر ستحدده الأفكار والنظرة العامة، وحاليا لا يمكن القول إن كان العدد 14 أو 15 أو تسعة أعضاء.

وجدد التأكيد على أن عضوية الأمانة الوطنية ستكون لمن يملكون الكفاءة ويقدمون القيمة المضافة، وليس لعلاقات القرب والصداقة وغيرها، موضحا ان الأصدقاء إذا كانوا يمتلكون القيمة المضافة والكفاءة فمرحبا بهم.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المركزية النقابية محليا ووطنيا، أشار مسؤولها الأول إلى أن 4 أو 5 اتحادات ولائية بشرق ووسط وغرب وجنوب البلاد ستكون لها الأولوية لإعادة الهيكلة وعقد مؤتمراتها قبل نهاية السنة، فضلا عن فدراليتي النقل والصناعات الغذائية.

وبخصوص لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، ذكر تاقجوت أنهما تطرقا للوضع الاجتماعي ووضعية المؤسسات والشركات وعالم الشغل، كما تم تبادل الرؤى حول المسائل النقابية والاقتصادية.

وأضاف تاقجوت أن المركزية النقابية اقترحت على الرئيس عرض حال وبعض المقترحات بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى موعدا للقاء ثان قبل نهاية السنة.

وعلق بالقول: “مبدئيا سيكون لنا لقاء ثان برئيس الجمهورية قبل نهاية السنة وبعد تنصيب الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وسنقدم خلاله عرض حال ومقترحات وتشخيص للوضع الاجتماعي والاقتصادي”.