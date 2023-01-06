لقاء البحث عن التشكيلة الأساسية لـ “الشان”

السبت بداية من الساعة الخامسة مساء.. الجزائر- غانا بملعب "مانديلا"

يدشن السبت، بداية من الساعة الخامسة مساء، المنتخب الوطني المحلي ملعب براقي الجديد “نيلسون مانديلا”، بإجراء أخر لقاء تحضيري أمام المنتخب الغاني.. مباراة ستمكن الناخب الوطني مجيد بوقرة من إيجاد التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال أول مباراة أمام المنتخب الليبي المقررة يوم 13 جانفي القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقال عبد الرحمن مزيان، مهاجم اتحاد الجزائر، إن “الخضر سيخوضون المنافسة لقاء بلقاء، نحن واعون بأن الشعب الجزائري ينتظر الكثير منا، حيث نشعر بضغط كبير لكنه إيجابي. سنعمل جاهدين لنكون في القمة، اعتمادا على روح التضامن بين اللاعبين. مهم جدا الدخول بقوة في هذه الدورة، وهو ما يسمح لنا بمواصلة المشوار بكل ثقة”. وفي ما يخص التحضيرات قال مزيان: “أجرينا استعدادات منذ حوالي عامين، والأهم أن نكون على أتم الجاهزية يوم المباراة”.

من جهته، أكد محمد إسلام بلخير، مهاجم شباب بلوزداد: “نعيش أجواء رائعة، وكلنا واعون بالمهمة التي تنتظرنا، نستعد بكل جدية من أجل الدخول في المنافسة بأفضل سيناريو. الهدف الرئيسي واضح وهو التتويج باللقب على أرضنا وصنع الفرحة لدى أنصارنا، الذين أدعوهم بالمناسبة للمجيء بقوة لمساندتنا خلال هذه الدورة، لكي نقوم بما يجب فوق الميدان”، في نفس السياق، أشار شمس الدين رحماني حارس مرمى شباب قسنطينة أن “لقاء غانا الودي سيكون من أجل تصحيح الأخطاء، بهدف الشروع في “الشان” بأفضل طريقة. حضرنا للموعد القاري منذ أكثر من سنة وبذلنا قصارى جهدنا… نحن أمام حتمية التتويج باللقب بما أن المنافسة تجرى على أرضنا. وسنلعب بأعلى مستوى ممكن نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل إسعاد الأنصار. علينا عدم التفكير بتاتا في عامل الضغط لأننا لاعبون محترفون وسنقدم كل ما لدينا”.

أما أحمد قندوسي وسط الميدان وفاق سطيف فقد أكد: “ما يحفزنا للتألق في هذه الـ”شان” أنها ستجرى ببلادنا. لدينا مجموعة قادرة على الذهاب بعيدا، ولن نخشى أي فريق بما أننا نتمتع بإمكانيات جيدة، والدليل على ذلك هو أن المدرب وجد صعوبات في ضبط قائمته بالنظر إلى التنافس الشديد بين اللاعبين. على الرغم من أننا سنكون مدعومين بعاملي الأرض والجمهور، إلا أنه لا يجب الدخول في فخ التساهل والحديث عن النهائي مسبقا. علينا وضع الأرجل على الأرض وتسيير المنافسة مباراة بمباراة، باعتبار كل مواجهة بمثابة نهائي. اللقاء الودي أمام غانا هام للغاية لأنه سيكون آخر اختبار لنا قبل الدخول في النهائيات”.

ويدير اللقاء الودي الحكم الدولي الجزائري نبيل بوخالفة العائد إلى الشارة الدولية ويساعده الثنائي سراج وأسماء وهاب فريال فيما تم اختيار الفدرالي بن شهيدة ابن مدينة غليزان كحكم رابع.