لقاء الجزائر اختبار لشخصية لاعبي منتخب مصر

الدولي المصري السابق خالد الغندور:

أكد الدولي المصري خالد الغندور، أن مباراة مصر والسودان التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، وانتهت بفوز منتخب بلاده بخماسية نظيفة، ليست مقياسا لتحديد مستوى “الفراعنة”، مشيرا إلى أن اللقاء أمام “الخضر” يعتبر بمثابة اختبار حقيقي لشخصية ولاعبي المنتخب المصري.

وقال الغندور عبر برنامجه “اللعبة الحلوة” على إذاعة “أون سبورت إف إم”: تألق حسين فيصل وأحمد رفعت أمر رائع وهدف أحمد رفعت سيبقى في الذكرى والتاريخ بالنسبة للاعب والبطولة العربية ولكن مباراة السودان ليست مقياسا، ومن المفترض أن نكون أفضل من المنتخب الجزائري في اللقاء القادم، وهذا اللقاء سيوضح شخصية اللاعبين الذين تألقوا في المباراة الماضية”.

وأضاف: “من المؤكد هناك تطور في المستوى وقد نواجه المغرب في المرحة المقبلة أو التي تليها وبعد ذلك سنواجه نيجيريا في بطولة أفريقيا، الأهلي والزمالك سبق وتفوقوا على أندية المغرب ولذلك من المفترض أن يكون منتخب مصر للمحليين أفضل من منتخب المغرب للمحليين”.

ن. ب