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لقاء الجزائر- الكاميرون: مديرية الشرطة تعلن عن 4 قرارات تخص المناصرين
الجزائر

لقاء الجزائر- الكاميرون: مديرية الشرطة تعلن عن 4 قرارات تخص المناصرين

الشروق أونلاين
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لقاء الجزائر- الكاميرون: مديرية الشرطة تعلن عن 4 قرارات تخص المناصرين

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من القرارت تخص المناصرين استعدادا لمباراة الجزائر الكاميرون التي ستجري الثلاثاء بملعب تشاكر.

ونصحت المديرية في بيان لها المناصرين بـ:

1- تجنب اقتناء تذاكر الدخول إلى الملعب من عند الخواص أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي التعرض لأي احتيال أو تزوير.

2- يمنعا منعا باتا حمل أو إدخال الألعاب النارية والشماريخ إلى الملعب.

3- كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية، سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

4- تفادي التنقل إلى ملعب مصطفى تشاكر أو التواجد بمحيطه، يوم الثلاثاء لكل من لا يحوز على تذكرة الدخول الى الملعب.

وقالت المديرية في بيانها أنه سيتم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 06:00 صباحا، غلق بعض المسالك المؤدية إلى وسط مدينة البليدة، مرورا بملعب مصطفى تشاكر.

وأكدت أنه سيتم إخطار السواق ومستعملي الطريق العام بمخطط حركة المرور المسطر بهذه المناسبة، لاحقا.

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