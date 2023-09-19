لقاء الجزائر والرأس الأخضر قد يحول خارج قسنطينة

بعد انطلاق الأشغال على مستوى ملعب حملاوي لشهر كامل

رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لقاء الخضر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر القادم على أرضية ملعب حملاوي بقسنطينة.

ولم تأخذ الفاف بعين الاعتبار، قرار ديوان مركب الشهيد حملاوي في غلقه بسبب إعادة صيانته، حيث من المنتظر أن تنتهي الأشغال فيه في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم، وهو ما يبرز استحالة إجراء اللقاء فيه، حيث سيجد الناخب الوطني جمال بلماضي نفسه مجبرا على اختيار ملعب آخر، قد يكون بصفة كبيرة ملعب وهران الكبير، بسبب رفضه اللعب في الوقت الحالي بملعب عنابة، بسبب حالة الأرضية، والتي كانت سيئة في لقاء الخضر وتنزانيا.

ومن المنتظر، أن يتخذ القرار في الأيام القادمة، خاصة بعد تضارب التصريحات في قسنطينة بين انتهاء الأشغال في غضون 10 أيام، وأخرى تؤكد على استحالة تهيئة الملعب قبل شهر كامل.

يذكر، أن إدارة السياسي طلبت من الرابطة الوطنية لكرة القدم تغيير مكان إجراء لقاء مولودية الجزائر من ملعب حملاوي إلى بن عبد الملك يوم الجمعة المقبل بسبب انطلاق الأشغال على مستوى المركب.