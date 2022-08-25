لقاء الرئيس تبون بنظيره الفرنسي.. هذه أهم الملفات

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية ندوة صحافية رفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلالها التطرق إلى العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته بالندوة الصحافية، “المحادثات البناءة التي أجريناها تنم على خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها كونها تشمل جميع المجالات انطلاقا من الذاكرة مرورا بالتعاون التقني والإقتصادي بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك”.

وأكد رئيس الجمهورية، تجديد العزم على الدفع نحو تكثيف الجهود للارتقاء بعلاقات البلدين وفق خطوات مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وبخصوص القضايا الدولية والإقليمية، قال رئيس الجمهورية “اللقاء كان فرصة لمناقشة الواقع الراهن الأمني والسياسي على الصعيدي الإقليمي والدولي وتبادلنا وجهات النظر حول عديد القضايا الهامة خاصة بليبيا ومالي والصحراء الغربية التي تستدعي تظافر الجهود”.

من جهته قال الرئيس الفرنسي”لدينا ماض مشترك معقد لم يسمح لنا في الكثير من المرات الانطلاق نحو مستقبل أفضل لعلاقاتنا”.

وأضاف ماكرون،”لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة”.

المحادثات بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي تتوسع إلى وفدي البلدين

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الجلسات الموسعة بين الوفدين.

وتوسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى محادثات على انفراد مع نظيره الفرنسي الذي شرع ظهر اليوم الخميس في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وتحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد خص نظيره الفرنسي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد شرع الرئيس ماكرون، بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام على رأس وفد، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما قام الرئيس الفرنسي بمقام الشهيد بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وتأتي الزيارة التي تدوم 3 أيام وسط تصريحات تفيد بسعي الإليزيه لبعث ديناميكية العلاقة بين البلدين بعد حالة الفتور التي طبعتها الفترة السابقة.