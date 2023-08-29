لقاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني خيانة عظمى

الأمين العام للهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع:

وصف أحمد خليفة، الأمين العام للهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، لقاء روما الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية معلقة المهام نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني، بأنها مخالفة صريحة للقوانين الليبية والمزاج الشعبي.

واعتبر أحمد خليفة هذا اللقاء بأنه خيانة عظمى، واتهم رعاته بأنهم يستهدفون ضرب الأمن القومي الجزائري ومحاولة حصار الجزائر بدول مطبعة، مثلما أوضح ذلك، الثلاثاء، ضمن اتصال هاتفي مع “إذاعة الجزائر” الدولية.

وكانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة أصدرت بيانا أدانت فيه، بأشد عبارات الإدانة والاستهجان والرفض، لما أقدمت عليه نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، (تمت إقالتها فورا)، من جريمة نكراء بمقابلتها، في روما، لأحد مجرمي الكيان الصهيوني العنصري ووزير خارجيته.

واعتبرت الهيئة ما حصل في روما بأنه سابقة تمس بصورة الشعب الليبي المناضل الشريف، وتخرج عن سياقات كفاحه من أجل قضاياه الوطنية وقضايا الأمة وعلى رأسها قضيته المركزية قضية فلسطين.

وأضافت الهيئة الوطنية، بأنها تدين وترفض اللقاء الذي جرى في روما والذي تم بالتنسيق مع وعن طريق الصهيوني “روفائيل اوزال”، رئيس ما يسمى بالجالية اليهودية الليبية في روما، وطالبت الجهات الرسمية القضائية في ليبيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون ومنها استدعاء والتحقيق مع الوزيرة نجلاء المنقوش باعتبارها ارتكبت جناية وفقا لأحكام القانون الذي “يجرم أي اتصال أو تواصل مع العدو”، داعية الهيئة أيضا إلى ضرورة “التحقيق مع رئيس الوزراء وكل من وافق أو ساعد، بصفته شريكا في الجريمة”.