لقاء بهية راشدي وصالح أوقروت بفرنسا خلال رحلة علاجهما من السرطان

التقى الفنانان القديران صالح أوقروت، وبهية راشدي بفرنسا، الجمعة، أين يخضعان للعلاج من داء السرطان، بتكفل من الدولة الجزائرية.

ونشر أوقروت صورة له رفقة بهية راشدي التي لحقت به مؤخرا فقط، بينما يتابع هو علاجه هناك منذ من ثلاث سنوات، مرفقة بتعليق: “السلام عليكم بعد أن أخذت جرعتي من العلاج المناعي اليوم قمت بزيارة السيدة بهية راشدي هي بخير والحمد الله”.

يذكر أن بهية راشدي سافرت يوم الأربعاء 22 ماي الماضي إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد خضوعها لثاني جلسة كيماوي بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة.

وقرّر الرئيس تبون التكفل بالوضع الصحي لها ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج، بعدما أعلنت في بداية شهر ماي عن إصابتها بالسرطان.

وبحسب ما أورد بيان لوزارة الثقافة والفنون، السبت 4 ماي 2024، فقد قامت الوزيرة صورية مولوجي بزيارة إلى بيت الفنانة للاطمئنان على صحتها وتبليغها أن رئيس الجمهورية قد قرر التكفل بوضعها الصحي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

وفيما يتعلق بالفنان صالح أوقروت، فقد نُقل السبت 8 ماي 2021، على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج، بعدما تدهورت حالته الصحية جراء معاناته من 3 أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده.

وتلى الإعلان عن طبيعة مرضه تضامن شعبي ورسمي، سرّع من عملية نقله للعلاج في الخارج، ورافق خضوعه للعلاج بالكيماوي، شائعات كثيرة كانت تفندها عائلته باستمرار.