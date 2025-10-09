لقاء بوزارة التجارة لبحث دعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها الوزير:

التقى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، 9 أكتوبر، بمقر الوزارة، مع وفد عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAPCI).

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء سمح للتطرق إلى جملة من انشغالات الصناعيين وسبل مرافقة المؤسسات الوطنية وتعزيز نشاطها في مجالي الإنتاج والتسويق الخارجي، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بدعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون “ترتكز على تشجيع الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدة التصدير، مشدداً على ضرورة تمكين المتعاملين الاقتصاديين من اقتحام الأسواق الخارجية عبر تحسين جودة المنتوج الجزائري ورفع تنافسيته، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لترقية الصادرات وبناء اقتصاد متنوع قائم على خلق الثروة ومناصب الشغل.”

أما رئيس الكونفدرالية، سهيل قسوم، فعرض من جانبه مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل نشاط الصناعيين، مثمّناً انفتاح الوزارة واستعدادها الدائم للاستماع إلى انشغالات الشركاء الاقتصاديين.