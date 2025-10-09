-- -- -- / -- -- --
في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها الوزير:

لقاء بوزارة التجارة لبحث دعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية

الشروق أونلاين
وزارة التجارة الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

التقى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، 9 أكتوبر، بمقر الوزارة، مع وفد عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAPCI).

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء سمح للتطرق إلى جملة من انشغالات الصناعيين وسبل مرافقة المؤسسات الوطنية وتعزيز نشاطها في مجالي الإنتاج والتسويق الخارجي، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بدعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون “ترتكز على تشجيع الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدة التصدير، مشدداً على ضرورة تمكين المتعاملين الاقتصاديين من اقتحام الأسواق الخارجية عبر تحسين جودة المنتوج الجزائري ورفع تنافسيته، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لترقية الصادرات وبناء اقتصاد متنوع قائم على خلق الثروة ومناصب الشغل.”

أما رئيس الكونفدرالية، سهيل قسوم، فعرض من جانبه مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل نشاط الصناعيين، مثمّناً انفتاح الوزارة واستعدادها الدائم للاستماع إلى انشغالات الشركاء الاقتصاديين.

تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة

لأول مرة في تاريخه.. الذهب يتجاوز حاجز الـ 4000 دولار للأوقية

سوناطراك توسّع شراكاتها العالمية في الطاقة والهيدروجين

غرامات للتجار الذين لا يشهرون أسعار السلع

التضخم في الجزائر يسجل انخفاضا

المحروقات غير التقليدية ستفتح آفاق تنمية غير مسبوقة للجزائر

