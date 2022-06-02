لقاء بين سفير الجزائر ورئيس المجلس الأعلى الليبي وهذا ما دار بينهما

أكد سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين، الخميس، دعم الجزائر للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة بليبيا: التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري”، اليوم الخميس، السفيرَ الجزائري لدى ليبيا السيد “سليمان شنين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأضاف: تناول اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

وأوضح: أكد السيد الرئيس خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

شنين: الجزائر تدعم مجهودات المجلس الرئاسي الليبي

ويوم 30 ماي 2022، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سليمان شنين سفير الجزائر لدى ليبيا.

وجاء في بيان للمجلس “وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، وسُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال”.

وأكد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سليمان شنين دعم الجزائر قيادة وشعباً لمجهودات المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار.