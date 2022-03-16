لقاء بين وزارة التجارة وممثلي الخبازين حول الإعفاء من الضريبة

رزنامة زمنية لمناقشة قرارات دعم الخبازين

تتواصل المشاورات بين وزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيّين، بشأن عملية دعم الخبّازين للمحافظة على استقرار سعر الخبز المدعم، حيث يرتقب عقد لقاء الأسبوع المقبل تحضره المديرة العامة لمؤسسة الضرائب، لمناقشة كيفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية، المتعلّق بإعفاء الخبّازين من الضريبة على رقم الأعمال.

شرعت وزارة التجارة وبتعليمات من الوزارة الأولى في تطبيق القرارات المتعلقة بدعم الخبازين، فبعد مناقشة كيفية تحويل عدّاد الكهرباء لاستفادة الخبازين من فواتير مخفضة، ثم مناقشة كيفية تسهيل استيرادهم معدّات المخابز.. يرتقب أن يناقش ممثلو وزارة التجارة مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وممثلي الخبازين، كيفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية، بإعفاء الخبازين من الضّريبة على رقم الأعمال، وذلك بحضور المديرة العامة لمؤسسة الضرائب، الأسبوع المقبل، بمقرّ وزارة التّجارة.

وأكّد رئيس ديوان الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، في تصريح لـ “الشروق”، أنّ المشاورات بشأن إبقاء سعر الخبز مدعما ومستقرا في حدود 10 دج، متواصلة بين الوزارات المعنية بالموضوع، حيث سيتم تحديد رزنامة زمنية لمناقشة وتطبيق جميع القرارات الصادرة بخصوص دعم الخبازين.

وكشف بدريسي أن رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط محال على لجنة الانضباط، إلى حين النظر في قضيته المتعلقة بدعوته الخبازين، لرفع أسعار الخبز إلى 15 دج ابتداء من 10 مارس الجاري، وهو ما يعد حسب بدريسي “تسرعا واستباقا للمشاورات الجارية، كما أنّ قرار رفع أسعار المواد المدعمة من الدولة، هو من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط”.

ومع تجميد منصب قلفاط مؤقتا، تكفّل الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بملف الخبّازين، حيث دعا الأخير جميع رؤساء مكاتبه الولائيين، إلى تجنيد الخبازين، وحثهم على بيع الخبز المدعم بـ 10 دج، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، في انتظار النتائج النهائية للمشاورات الجارية.

ومن جملة مطالب الخبازين المتواجدة على طاولة الوزير الأول، التي لم تناقش بعد، إعفاء الخبازين من القيمة المضافة في سعر الكهرباء، التي تقدر حاليا بـ 19 بالمائة، بينما أطلق اتحاد التجار حملة وطنية منذ الفاتح مارس الجاري، لتحسيس أصحاب المخابز بضرورة تركيب عدادات كهرباء جديدة، للاقتصاد في الفواتير.

وينتظر، حسب القيادي في الاتحاد، عقد اجتماع مع المديرية العامة للجمارك، من أجل مناقشة مقترح تخفيف الضرائب على المواد المدخلة في سعر الخبز، ومنها مادة الخميرة والمحسنات.

وفي موضوع ذي صلة، عرفت أسعار كثير من المرطبات ارتفاعا بين 5 دج و20 دج، وعلى رأسها ” الكرواصون، البريوش..”، التي كانت تباع بـ 15 دج للحبة، ارتفعت إلى 20 دج و30 دج لدى بعض المخابز، ويبرّر أصحابها الموضوع، بغلاء المواد الأولية المندرجة في صنعها.