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اقتصاد

لقاء بين وزير الصناعة ومجموعة “ستيلانتيس” حول مصنع “فيات” في وهران

الشروق أونلاين
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لقاء بين وزير الصناعة ومجموعة “ستيلانتيس” حول مصنع “فيات” في وهران
ح.م
جانب من اللقاء

لا عوائق قد تعرقل التنفيذ الفعلي لمشروع تصنيع سيارات “فيات” في الجزائر. حسب ما سجّله وزير الصناعة علي عون لدى استقباله وفدا من مجموعة “ستيلانتيس” المالكة للعلامة.

وجاء هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في إطار متابعة مدى تقدم المشروع الذي تحتضنه منطقة طفراوي بولاية وهران.

وسمح لقاء الوزير مع وفد “ستيلانتيس” برئاسة مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط سمير شرفان، “باستعراض دقيق لمدى تقدم مشروع وحدة تصنيع السيارات، قبل دخولها حيز التشغيل نهاية عام 2023”.

كما عرف اللقاء “تقديم آفاق خطة التطوير الخاصة بالمجمع، لاسيما فيما يعلق بالاستثمارات، المناولة، والتكوين، إلى جانب التصدير”.

“وقد لوحظ خلال اللقاء، عدم وجود عوائق قد تعرقل التنفيذ الفعلي للمشروع”، يؤكد البيان. مضيفا أن الوزير “جدّد مرافقة المصالح المختصة للوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي الهيكلي”.

بالمقابل، دعا الوزير عون مجموعة “ستيلانتيس” إلى احترام جميع التزاماتها، وتسريع دخول وحدة إنتاج السيارات حيّز الاستغلال.

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