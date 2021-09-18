لقاء تشاكر يلعب على الخامسة مساء بطلب من بلماضي

الفاف تكشف عن موعد المباراة المزدوجة أمام النيجر

كفالي يطلب تأخير لقاء العودة بـ 24 ساعة

ستجرى المواجهة المزدوجة، بين منتخبي الجزائر والنيجر، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، يومي 8 و11 أكتوبر المقبلين، بحسب ما أعلنته أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

وستقام مباراة الذهاب بين الجزائر والنيجر لحساب الجولة الثالثة يوم الجمعة 8 أكتوبر على الساعة الخامسة زوالا بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، بطلب من المدرب جمال بلماضي، حتى يتسنى للاعبين التعود على الظروف المناخية التي سيلعب فيها لقاء العودة، المقرر يوم الاثنين 11 أكتوبر بملعب “الجنرال سيني كونتشي” بالعاصمة نيامي، بعد تلقي اتحادية النيجر “الضوء الأخضر” من الكاف بالسماح لهذا الملعب باستضافة مقابلات منتخب النيجر في التصفيات المونديالية.

ومن المنتظر أن يتنقل اليوم إلى النيجر مناجير الخضر وأحد مرافقيه مرورا بباريس لتحضير تنقل الخضر، المقرر 24 ساعة بعد نهاية مباراة الذهاب، لمعاينة مقر إقامة رفقاء محرز، بملعب “الجنرال سيني كونتشي” بالعاصمة نيامي، الذي أعيد فتحه بعد الترميمات التي شهدها مؤخرا.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن مدرب النيجر، جون ميشال كفالي، الذي سبق له تدريب الخضر سنة 2007، طلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأخير لقاء العودة بـ 24 ساعة، للسماح للاعبين بالاسترجاع بعد سفرية الجزائر، ومن الاتحاد النيجيري توفير طائرة خاصة للتنقل إلى الجزائر، وهو الطلب الذي هو قيد الدراسة من طرف حكومة النيجر.

جدير بالذكر أن منتخب النيجر استضاف نظيره بوركينا فاسو (0-2) بمراكش المغربية خلال الجولة الأولى من التصفيات، بسبب عدم تأهيل ملعبه. وبعد إجراء جولتين من التصفيات، تتصدر الجزائر رفقة بوركينا فاسو المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، ليأتي النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط، أما جيبوتي فتتذيل الترتيب دون رصيد.