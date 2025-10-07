لقاء تشاوري لتقييم واقع التصدير وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري

أكد وزير التجارة الخارجية كمال رزيق، خلال لقاء تشاوري مع رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين “أنيكسال” طارق بولمرقة، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بمواصلة مرافقة المصدرين الجزائريين وتوسيع قاعدة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في هذا المجال.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن اللقاء تناول عرض واقع التصدير الوطني وآفاق تطويره، مع تقييم مستوى الصادرات المحققة خلال سنة 2024، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين وسبل معالجتها، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين بيئة التصدير وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن قطاع التجارة الخارجية يعمل على تعزيز الشراكات التجارية وتكثيف التعاون مع مختلف الدول، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لفتح آفاق أوسع أمام المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.

ومن جهته، أشاد رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين طارق بولمرقة بحرص الوزارة على تكريس مبدأ الحوار والتشاور الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين، مؤكداً استعداد الجمعية للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التشاور مع المنظمات والجمعيات المهنية ومرافقة المتعاملين النشطين في مجال التصدير.