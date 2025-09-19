-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بالتنسيق بين وزارتي البريد والاتصال

لقاء تشاوري مع صناع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي قريبا

تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم 23 من الشهر الجاري لقاءا تشاوريا مع صناع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي ليكون فضاء مفتوحا لتبادل الأفكار وصناعة رؤية مشتركة تسهم في تطوير المشهد الرقمي الوطني.

وكتب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي” دعما للمحتوى الجزائري وتشجيعا للمبادرات الإبداعية، يشرفني أن أعلن عن تنظيم لقاء تشاوري يجمع صناع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي، ليكون فضاء مفتوحا لتبادل الأفكار وصناعة رؤية مشتركة نرتقي بها جميعا”.

وتابع زروقي يقول “سأُشرف شخصيا على هذا اللقاء رفقة وزير الاتصال، ليكون فرصة حقيقية للحوار والعمل المشترك من أجل تطوير المشهد الرقمي الوطني”.

وتدعو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل صناع المحتوى الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الاستمارة المتاحة على الرابط التالي: https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator  

وزارة التربية الوطنية تعلن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل

بداري يوقع قرارًا بتفويض التعيين في مناصب جامعية

تتراوح قيمتها بين 80 و100 ألف دج.. هذه شروط الاستفادة من إعانة الأسرة المنتجة

انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الاستثمار البريدي للاتحاد البريدي العالمي

إثر وفاة طفلين بداء الكلب.. وزير الصحة يصل لأم البواقي

هزة أرضية تضرب ولاية المدية

