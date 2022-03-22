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لقاء ثلاثي بين قادة مصر والإمارات والاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ

الشروق أونلاين
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لقاء ثلاثي بين قادة مصر والإمارات والاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ
الرئاسة المصرية
جانب من اللقاء

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بشرم الشيخ في مصر. مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالى بينيت.

وحسب ما صرّح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية. فقد تناول اللقاء ” تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي”.

كما تبادل أطراف اللقاء “الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية”.

وأعلنت الإمارات عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي شهر أوت من العام 2020، برعاية أمريكية.

 في حين تجمع مصر علاقات دبلوماسية مع سلطات الاحتلال منذ العام 1979، بعد إبرام ما يسمى معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب، عقب اتفاقية كامب ديفيد.

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