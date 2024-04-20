لقاء ثلاثي جديد في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية يوم السبت في بيان، عن عقد الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، يوم الإثنين 22 أفريل الجاري.

وجاء في البيان:”بدعوة من الرئيس سعيّد، يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي زيارة إلى تونس. للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاث”.

وفي مارس الماضي، اجتماع قادة الدول الثلاث في الجزائر، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية حينئذ، إن الرؤساء تبون وسعيّد والمنفي، اتفقوا في اجتماعهم على “تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية”.

كما قرر القادة في لقائهم “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر. بحيث يكون الأول منها في تونس، بعد شهر رمضان”، يضيف البيان.