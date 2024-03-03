لقاء ثلاثي يجمع الرئيس تبون ونظيره التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نيره التونسي قيس سعيد، ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي لقاءا ثلاثيا، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة السبت بالجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “أجرى اليوم السادة الرؤساء عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأخواه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي لقاءا ثلاثيا، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة بالجزائر”.

كما تدارس الرؤساء أيضا، “الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”.

كما تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك.

وبعد هذا اللقاء أجرى رئيس الجمهورية لقاءا ثنائيا مع أخيه قيس سعيد استعرضا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.