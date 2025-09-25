-- -- -- / -- -- --
لقاء جزائري أممي لتعزيز التعاون الإنساني والغذائي

محمد فاسي
الجزائر وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"

التقى السفير والممثل الدائم للجزائر لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بروما، محمد خليفي، يوم أمس الأربعاء، بنائبة المديرة التنفيذية المكلفة بالبرامج والعمليات في برنامج الأغذية العالمي، فاليري غوارنييري، وذلك بمقر البرنامج بالعاصمة الإيطالية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجزائر وبرنامج الأغذية العالمي، لاسيما في مجالات الدعم الإنساني والغذائي.

ويُعد برنامج الأغذية العالمي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويضطلع بمهمة تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، خصوصاً في سياقات الأزمات وحالات الطوارئ.

ويعتبر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة “WFP” أكبر منظمة إنسانية لمكافحة الجوع في العالم، حيث يقدم مساعدات غذائية سنويًا لأكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 دولة، وحاز على جائزة نوبل للسلام عام 2020.

وتأسس البرنامج عام 1961 ويتخذ من روما مقرًا له، ويعتمد بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والشركات والأفراد.

ويعمل البرنامج على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتقديم الغذاء للفئات الأشد ضعفًا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات المجتمعات على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتشمل برامجه مبادرات الوجبات المدرسية التي يستفيد منها أكثر من 20 مليون طفل سنويًا، ومشروعات “الغذاء مقابل العمل” و”الغذاء مقابل التدريب” التي تساعد الفقراء على تحسين دخلهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

