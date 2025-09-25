لقاء جزائري أممي لتعزيز التعاون الإنساني والغذائي

التقى السفير والممثل الدائم للجزائر لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بروما، محمد خليفي، يوم أمس الأربعاء، بنائبة المديرة التنفيذية المكلفة بالبرامج والعمليات في برنامج الأغذية العالمي، فاليري غوارنييري، وذلك بمقر البرنامج بالعاصمة الإيطالية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجزائر وبرنامج الأغذية العالمي، لاسيما في مجالات الدعم الإنساني والغذائي.

ويُعد برنامج الأغذية العالمي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويضطلع بمهمة تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، خصوصاً في سياقات الأزمات وحالات الطوارئ.