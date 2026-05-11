 لقاء جزائري إسباني لبحث الشراكة الثنائية في قطاع الدواء

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، سفير إسبانيا بالجزائر راميرو فرنانديز باتشيير، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأفاد بيان للوزارة، الاثنين، أن اللقاء شكل فرصة لتباحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وإسبانيا في مجال الصناعة الصيدلانية، لاسيما من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين.

كما تناولت المحادثات آفاق توطيد التعاون في مجالات التجارب السريرية وصناعة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض النادرة بما يسهم في دعم القدرات الصناعية والصحية وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز فرص الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين.

