لقاء جزائري – تشادي لرسم خارطة طريق للتعاون المنجمي

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، وفداً تشادياً رفيع المستوى بمقر المجمع، برئاسة المدير العام المساعد للجمارك طاهير صالح، وإبراهيم يوسف الرئيس المدير العام لشركة Sahara Air Lines، وذلك بحضور مسؤولي فروع سونارم وإطارات من الجانبين، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون المنجمي.

وتناول اللقاء الذي عُقد مساء أمس السبت، سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، استناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية، مع التركيز على تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال البحث الجيولوجي عبر فرع ORGM، وإعداد خرائط جيولوجية ومنجمية حديثة.

كما تم الاتفاق على إطلاق برامج للتكوين، تنظيم زيارات ميدانية للمناجم الجزائرية، وتبادل البعثات العملية لنقل الخبرة الجزائرية إلى تشاد.

وأكد الطرفان مواكبة الجهود التشادية في إعداد الدراسات الاستشرافية ودراسات الجدوى الاقتصادية لاستغلال الموارد المنجمية، مع فتح المجال أمام الاستثمارات التشادية في الجزائر للاستفادة من المزايا الوطنية والتنافسية المتاحة، خاصة في ظل توفر الطاقة والمياه والبنية التحتية.

واستعرض مسؤولو سونارم خبرة المجمع في استغلال أكثر من 80 منجماً لمختلف المعادن على غرار الذهب والفوسفات والزنك والرخام، إضافة إلى دوره في دعم صناعة الإسمنت، ما يفتح آفاقاً لتعاون مماثل مع تشاد لإعادة بعث مصانع الإسمنت اعتماداً على مواردها المحلية.

ومن جانبه، أشاد الوفد التشادي بالكفاءة العالية للمؤسسات الجزائرية مثل ENOF، مبرزاً أهمية استلهام التجربة الجزائرية في إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة لتسيير المعطيات المنجمية وتنظيم رخص الاستغلال، وكذا مؤسسات استغلال منجمي.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوفد التشادي دعوة رسمية لمجمع سونارم لزيارة تشاد قريباً للاطلاع على إمكاناتها المنجمية، تمهيداً لإعداد تقييم شامل يحدد الفرص المتاحة ووضع حلول عملية مشتركة. كما اتفق الطرفان على التحضير لمذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، مع مواصلة التنسيق عبر لقاءات ثنائية وتقنية التحاضر المرئي لإعداد خطة عمل بآجال دقيقة تجسد إرادة البلدين في حماية الثروات الإفريقية وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة.