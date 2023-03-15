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لقاء جزائري ليبي لتقييم جاهزية فتح المعبر الحدودي

عبد السلام سكية
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لقاء جزائري ليبي لتقييم جاهزية فتح المعبر الحدودي
أرشيف

أكدت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، جاهزية المكونات العاملة بالمنفذ الحدودي “غدامس – الدبداب” لفتح المعبر كلا حسب اختصاصه.
وقالت الداخلية الليبية، في بيان لها، إن اللجنة ناقشت في اجتماع، الثلاثاء، آلية التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر للتبادل التجاري واستئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين.
واقترحت اللجنة عقد اجتماع مبدئي من الجانب الجزائري خلال الأيام القادمة لتقييم الجاهزية بحضور عدد من الوزارات إلى جانب عميد بلدية “غدامس” ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الليبي الهادي الحويج في ماي الماضي خلال زيارته للجزائر عن إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين.
كما صرح عميد بلدية غدامس الليبية قاسم المانع، في وقت سابق عن قرب افتتاح معبر “الدبداب” بعد أخذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين بعد اتفاق على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين.
ويندرج المعبر البري الحدودي بالدبداب في إطار تجسيد توجهات الدولة بخصوص ترقية التجارة الخارجية وتطوير التبادلات البينية بين الجزائر وليبيا.
وشدد والي الولاية أحمد بلحداد في زيارته الأخيرة للمقاطعة الإدارية الدبداب وتفقده ورشات الأشغال الجارية بذات المنفذ البري على ضرورة مراعاة معايير الجودة والنوعية في الإنجاز بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي يكتسيها هذا المعبر الذي يشكل نافذة حيوية لبعث التجارة البينية والولوج إلى الأسواق الإفريقية.

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