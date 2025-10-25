لقاء حكومي مع “نخبة من الأطباء الجزائريين في الخارج”

أشرف وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب يوم السبت، على لقاء عن بعد مع “نخبة من الأطباء الجزائريين المقيمين في عدة بلدان أوروبية”.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أوضحه بيان للخارجية، مواصلة لسلسلة اللقاءات الدورية مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمختلف فئاتها.

وقال البيان إن اللقاء “شكّل فرصة سانحة لإشراك نخبنا وكفاءاتنا المتميزة من أطبائنا المقيمين بديار المهجر، في التباحث والنقاش حول واقع وتحديات قطاع الصحة في الجزائر”.

كما مكّنت المناسبة ذاتها من “استعراض آفاق انخراط كفاءاتنا بالخارج في الميدان الطبي، في تطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في وطنها الأم”.

وذكر عضوا الحكومة بـ”الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة، لضمان مساهمة فعالة وفعلية لهذه الفئة الهامة في ديناميكية التجديد والتنمية الوطنيين، ذات الصلة بمجال الصحة”.

من جهتهم، عبّر الأطباء المشاركون في اللقاء عن استحسانهم للمبادرة. مؤكدين “استعدادهم التام للمشاركة في مواصلة تطوير منظومة الصحة، من خلال: