لقاء عمل لتسريع تحديث مجمع “فيروفيال” ورفع معايير الجودة الصناعية

انعقد لقاء عمل ترأسه وزير الصناعة يحيى بشير مع مسؤولي المجمع الصناعي العمومي “فيروفيال”، المتخصص في صناعة معدات وتجهيزات السكة الحديدية، في إطار الاجتماعات الدورية لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية ومرافقة المؤسسات الإنتاجية في جهود تطويرها وتحديثها.

واستعرض مسؤولو “فيروفيال” خلال اللقاء الوضعية الإنتاجية للمجمع ومؤشرات الأداء الصناعي، إضافة إلى أبرز العراقيل التي تواجهه والمشاريع الجديدة المنتظر أن تسهم في رفع رقم أعماله وتعزيز مردوديته.

وتضمّن العرض أيضاً تقييماً لتقدم عملية إعادة بعث المشاريع المندرجة ضمن الأملاك المصادرة، حيث دعا الوزير إلى الإسراع في إعادة تشغيل ما تبقّى منها، مشيداً باستئناف الإنتاج في وحدة سيدي بلعباس لصناعة قواعد السكك الحديدية التي عادت إلى النشاط بعد فترة توقف.

وأكد الوزير بشير أهمية رفع نسب الإدماج المحلي في المنتجات المصنعة لتقليص التبعية للاستيراد، داعياً إلى إبرام شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التقنية للمجمع، مع التركيز على تعزيز اليقظة التكنولوجية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الوطنية والدولية وتنويع المنتجات الصناعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدماج تقنيات التحكم الرقمي وتطوير أساليب التصنيع الحديثة ضمن خطوط الإنتاج، ومرافقة المشاريع الوطنية الكبرى على غرار مشروع استغلال وتحويل منجم الحديد بغار جبيلات الذي يحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما دعا إلى مواصلة تحديث خطوط الإنتاج ورفع معايير الجودة بما يتوافق مع المواصفات الدولية لتعزيز تنافسية المجمع وطنياً ودولياً، مؤكداً في ختام اللقاء على تسخير كل الآليات القطاعية لإيجاد حلول عملية وفورية للتحديات المطروحة، مع ضمان المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين الأداء الصناعي للمجمع.