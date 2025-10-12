لقاء عمل لتسريع تحديث مجمع “فيروفيال” ورفع معايير الجودة الصناعية
انعقد لقاء عمل ترأسه وزير الصناعة يحيى بشير مع مسؤولي المجمع الصناعي العمومي “فيروفيال”، المتخصص في صناعة معدات وتجهيزات السكة الحديدية، في إطار الاجتماعات الدورية لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية ومرافقة المؤسسات الإنتاجية في جهود تطويرها وتحديثها.
واستعرض مسؤولو “فيروفيال” خلال اللقاء الوضعية الإنتاجية للمجمع ومؤشرات الأداء الصناعي، إضافة إلى أبرز العراقيل التي تواجهه والمشاريع الجديدة المنتظر أن تسهم في رفع رقم أعماله وتعزيز مردوديته.
وتضمّن العرض أيضاً تقييماً لتقدم عملية إعادة بعث المشاريع المندرجة ضمن الأملاك المصادرة، حيث دعا الوزير إلى الإسراع في إعادة تشغيل ما تبقّى منها، مشيداً باستئناف الإنتاج في وحدة سيدي بلعباس لصناعة قواعد السكك الحديدية التي عادت إلى النشاط بعد فترة توقف.
وأكد الوزير بشير أهمية رفع نسب الإدماج المحلي في المنتجات المصنعة لتقليص التبعية للاستيراد، داعياً إلى إبرام شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التقنية للمجمع، مع التركيز على تعزيز اليقظة التكنولوجية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الوطنية والدولية وتنويع المنتجات الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة إدماج تقنيات التحكم الرقمي وتطوير أساليب التصنيع الحديثة ضمن خطوط الإنتاج، ومرافقة المشاريع الوطنية الكبرى على غرار مشروع استغلال وتحويل منجم الحديد بغار جبيلات الذي يحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما دعا إلى مواصلة تحديث خطوط الإنتاج ورفع معايير الجودة بما يتوافق مع المواصفات الدولية لتعزيز تنافسية المجمع وطنياً ودولياً، مؤكداً في ختام اللقاء على تسخير كل الآليات القطاعية لإيجاد حلول عملية وفورية للتحديات المطروحة، مع ضمان المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين الأداء الصناعي للمجمع.
وتُعد شركة فيروفيال مؤسسة جزائرية عمومية متخصصة في صناعة المواد والمعدات الخاصة بالسكك الحديدية، تأسست سنة 1983 عقب إعادة هيكلة الشركة الوطنية للإنشاءات المعدنية (SN-Métal). تحوّلت إلى شركة مساهمة سنة 1989 برأسمال قدره أكثر من 2.2 مليار دينار جزائري، وتخضع لوصاية وزارة الصناعة.
ويقع مقر الشركة في عنابة على مقربة من مجمع الحديد والصلب وميناء عنابة، وتضم وحدتين صناعيتين في نفس الموقع، ما يمنحها قدرة إنتاجية وتكاملًا لوجستيًا متميزًا.
وتتخصص فيروفيال في تصنيع العربات والقاطرات ومعدات النقل السككي، إلى جانب إنتاج الهياكل المعدنية وخلاطات الخرسانة والحاويات والصوامع، كما تُنفذ أعمال التلحيم والحدادة الميكانيكية الدقيقة.
وسجلت الشركة في عام 2022 رقم أعمال بلغ 950 مليون دينار جزائري، مع نمو بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، فيما تواصل توسيع نشاطها الصناعي، على غرار استعادة وحدة تصنيع العوارض الخرسانية بولاية سيدي بلعباس وتهيئة مشروع لإنشاء مصنع لمعدات السكك الحديدية برأس الماء.
وتُعتبر فيروفيال شريكًا رئيسيًا في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مصنع تركيب الترامواي “سيتال” بعنابة بالشراكة مع مترو الجزائر وألستوم الفرنسية، إضافة إلى اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية مثل أورالفاغونزافود الروسية وإيفيكو الإيطالية لتطوير صناعة المركبات والخدمات الصناعية في الجزائر.