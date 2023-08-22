لقاء قريب بين الرئيس الإيراني والعاهل السعودي

أعلنت الحكومة الإيرانية عن التحضير للقاء سيجمع كل من الرئيس الإيراني والعاهل السعودي.

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء 22 أوت، عن التحضير للقاء قريب سيجمع بين كل من الرئيس الإيراني والعاهل السعودي، حسب ما نقلته وسائل إعلامية.

فنقلت وكالة مهر الإيرانية أن الحكومة الإيرانية أعلنت أن “هناك لقاء على مستوى قادة إيران والسعودية، مدرج على جدول الأعمال ويتم التحضير له”.

الحكومة الإيرانية لم تعلن عن تاريخ اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الإيراني والعاهل السعودي، لكنها قالت أنه “ينبغي التنسيق وإعداد وثائق التعاون”.

كما أضافت أن “تطورات إيجابية حدثت في العامين الماضيين، وتم تطبيع العلاقات وأعيد فتح السفارات، وتم الاتفاق للتعاون الاقتصادي والاستثمار، كما يتم التحضير الآن لرحلات العمرة والرحلات الجوية بين البلدين”.

وكالة مهر الإيرانية ذكرت أيضا أن مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، تابع “الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما.”

ذات الوكالة قات أيضا أن مجلس الوزراء السعودي أعرب خلال هذه الجلسة “عن تطلعه إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل” بين كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد أنهت كل من السعودية وإيران شهر مارس لهذا العام قطيعة دامت 7 سنوات. حيث توصلا إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات بين البلدين.