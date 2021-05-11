لقاء قريب بين بن ناصر وإدارة الميلان

مع اقتراب افتتاح سوق الانتقالات الصيفية

تعقد إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لقاءً مع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في الأيّام القليلة المقبلة، لِتجديد العقد.

وتُسارع إدارة الميلان لـ “تكبيل” بن ناصر، خاصة وأنه مطلوب بِحدّة لدى كبرى أندية أوروبا، مع اقتراب موعد رفع ستار سوق الانتقالات الصيفية. يقول موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (23 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2024.

وتدفع إدارة الميلان للاعب بن ناصر أجرة سنوية قيمتها 2.6 مليون أورو، مع وجود بند يسمح للدولي الجزائري بِترك فريق الأسود والأحمر قبل الآوان، نظير تسديد مبلغ 50 مليون أورو (يدفعه الفريق الذي يجلبه). ما يعني – إلى حدّ ما – أن المفاوضات سترتكز أساسا على رفع الأجرة والشرط الجزائي، فيما تبقى مدّة العقد أمرا “غير مُزعج” لِمسؤولي الميلان.

وتوجد فرق ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي بطل إنجلترا وباريس سان جيرمان الفرنسي، في طليعة الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

وقدّم إسماعيل بن ناصر عروضا فنية راقية هذا الموسم، لمّا شارك في مقابلات فريقه “الروسونيري”، كما كان الشأن في المباراة الأخيرة والقوية أمام المضيف جوفانتوس (الفوز بِثلاثية نظيفة). وبِالمقابل، لعب غياب الدولي الجزائري بِداعي الإصابة دورا سلبيا في تراجع نتائج الميلان، وعدم نيله لقب البطولة الإيطالية للموسم الحالي.