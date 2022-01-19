لقاء كوت ديفوار صعب جدا والحل في أرجل اللاعبين

لاعبون دوليون سابقون يؤكدون لـ"الشروق":

أجمع دوليون سابقون أن وضعية الخضر صعبة ومعقدة مؤكدين بوجود مؤامرات تحاك ضد منتخبنا لتكسيره، وكل شيء حسم في الكواليس لتتويج الكاميرون بالتاج الإفريقي، لكنهم أبدوا تفاؤلهم رغم كل ذلك أن كل الأبواب مفتوحة أمامهم للتأهل للدور الثاني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون 2021، خاصة وأن جمال بلماضي جهز هذا المساء سلاحه السري لقهر الفيلة على أرضية ملعب جابوما لكنهم قادرون على رفع التحدي وأنهم كبار يفوزون على المنتخبات الكبيرة.

رضا ماتام: الكواليس حسمت تتويج الكاميرون بالتاج الإفريقي

أبدى الدولي السابق رضا ماتام تشاؤمه بتأهل المحاربين للدور الثمن النهائي، وقال بأن كل شيء حسم في الكواليس لتتويج الكاميرون بالتاج الإفريقي بناء على التلاعبات التي حدثت لمنتخبنا جراء رفض اللجنة المنظمة طلب تغيير مكان إجراء لقاء المحاربين ضد الفيلة بحكم أن ملعب جابوما مهترئ جدا يصلح لكل شيء إلا لممارسة كرة القدم، وتعتبر من أسوأ أرضيات كأس أمم إفريقيا.

وعبر الدولي السابق عن استيائه لاختيار هذا الملعب لمجموعة بطل إفريقيا، مؤكدا أن هذا القرار مفضوح، ورغم ذلك توقع أن زملاء محرز سيردون الاعتبار مساء اليوم في لقائهم ضد ساحل العاج لأنفسهم أولا، وأنهم سيقدمون لقاء رجوليا بحكم أن المحاربين بشهادة الجميع منتخب عالمي كبير له لاعبون كبار ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم صانع أفراح مانشيستر سيتي رياض محرز وغيره، ولكن هذه هي إفريقيا، بصراحة الكاميرون لم تكن جاهزة لتنظيم “الكان” والدليل على ذلك ما حدث في لقاءات الدور الأول سواء من ناحية التحكيم وما حدث في لقاء نسور قرطاج ومالي ولقاء الجزائر وغينيا الاستوائية جراء غياب تقنية الـفيديو، في لقاء مهم وأن الهدف الذي وقعه يوسف بلايلي، وكأن كل شيء كان مدروسا ومخطط له لإقصاء المحاربين من الدور الأول لفسح المجال للبلد المنظم للتتويج بكأس هذه الدورة السلبية من كل الجوانب، وفي الأخير كشف عن ثقته كبيرة في أشبال بلماضي للتأهل للدور الثمن النهائي عبر بوابة الفيلة الايفوارية وسنبرهن عن قوة ثعالب الصحراء بالتأهل لمونديال قطر 2022 وإن حدث العكس وانهزمنا ضد الفيلة لا نلوم زملاء رياض محرز لأن هذه المنافسة احتضنتها إفريقيا وإن شاء الله سيبرهنون للعالم أنهم أسياد القارة السمراء وثقتنا كبيرة في بلماضي ولا يجب نكران الجميل الذي قدمة ببلوغه 35 مقابلة من دون هزيمة.

بلال دزيري: المحاربون أمام حتمية الفوز

قال الدولي السابق بلال دزيري إن المحاربين ليس لهم أي خيار غير الفوز حينما يواجهون الفيلة الايفوارية على أرضية ملعب جابوما المهترئة برسم الجولة الثالثة والأخيرة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وهذا للمرور للدور الثاني.

وأضاف دزيري أن التعادل لا يخدم زملاء عطال بل يخرجهم من المنافسة، عكس منتخب ساحل العاج الباحث عن نقطة واحدة تكفيه للوصول للثمن النهائي، وقال بلال إن بلماضي أدى ما عليه وتبقى الكلمة للاعبين الذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية وسبق لهم وأن عاشوا هذا الموقف.

وأبدى المدرب السابق لاتحاد العاصمة إعجابه بأداء نجوم الخضر مع نواديهم، فيما لم يخف تخوفه من الأجواء التي تسود اللقاء بداية بأرضية ملعب جابوما بدوالا الكاميرونية إضافة إلى حرارة الطقس والرطوبة العالية وقال إنها تعيق أداء بعض محترفينا وفي مقدمتهم رامز زروقي الذي اعترف بصعوبة الأجواء، وطالب من الناخب الوطني إشراك اللاعبين الذين يتأقلمون مع مناخ البلد المنظم، وطالبه أيضا بغلق كل المنافذ، وختم حديثه للشروق قائلا: “أنا متفائل بوجود بلماضي وتوقع بفوز الخضر بثنائية نظيفة” وأبدى تخوفه من أرضية ملعب جابوما وقال ‘إنها هي العائق الوحيد الذي يواجه زملاء محرز المتعودين على لعب كرة نظيفة فوق ملاعب عالمية بكل المقاييس”.

فضيل مغارية: وضعية منتخبنا صعبة ومعقّدة وبلماضي جاهز لقهر الفيلة

اعترف الدولي السابق للمنتخب الوطني فضيل مغارية أن وضعبة محاربي الصحراء صعبة جدا ومعقدة جدا إلا أن أشبال بلماضي مطالبون بالقتال حتى اللحظة الأخيرة من عمر لقائنا ضد الفيلة الايفوارية برسم الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 33 بالكاميرون 2021.

وكشف خريج مدرسة جمعية الشلف أن كل الظروف كانت ضدنا منذ لقاء الجولة الأولى ضد سيراليون والثانية أمام غينيا الاستوائية، حيث لعبنا ضد 12 لاعبا بحكم أن الحكم الغواتيمالي لعب في صفوف المنتخب الغييني وأعتبره اللاعب رقم 12، لأنه وزع عدة بطاقات صفراء للاعبينا وحرمنا من هدف محقق وقعه يوسف بلايلي متحججا بالتسلل، إضافة إلى ذلك، تقنية الـفيديو تعطلت في مقابلة مصيرية لمنتخبنا ودفعنا الثمن غاليا وهذا أبرز فضائح هذه الدورة.

ولم يخف اللاعب السابق للنادي الافريقي حدوث أشياء غريبة للاعبين الذين كانوا تائهين فوق أرضية الميدان وأن الكرة أبت الدخول إلى الشباك، حتى أن رياض محرز نفذ مخالفتين بطريقة ساذجة وليس من عادته ذلك، وأبدى تخوفه الشديد من أرضية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية المهترئة جدا، وقال إن الفوز سيكون لا محالة للمحاربين ولكن بشق الأنفس حيث توقع الحائز على كأس إفريقيا في دورة الجزائر 1990 مع الخضر أن الفيلة سيخلقون مشاكل لزملاء رياض محرز رغم أن محاربي الصحراء هم أبطال إفريقيا وأن تعداد الناخب الوطني جمال بلماضي الحالي بإمكانه أن يرعب أقوى الخصوم فهو منتخب مونديالي، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على التأهل للدور المقبل عن جدارة واستحقاق، وقال كل المعطيات في صالح منتخب محاربي الصحراء ولا خوف عليهم مع بلماضي.

عبد القادر تلمساني: مؤامرات تحاك ضد المنتخب الوطني بغية تكسيره

عبر الدولي السابق عبد القادر تلمساني عن تشاؤمه بقدرة أشبال بلماضي للتأهل للدور الثمن النهائي لكأس الأمم الافريقية جراء الوجه الباهت الذي قدموه في مقابلتي سيراليون وغينيا الاستوائية، هذا الأخير الذي يعد أحد المصنفين في المرتبة 126 عالميا والذي نجح في تكسير سلسلة اللاهزيمة للمحاربين جراء الأمور السلبية التي حدثت في هذه الدورة الأضعف على الاطلاق والأسوأ من جميع النواحي التنظيمية أو التحكيمية أو من حيث أرضية الملاعب خاصة جابوما الذي احتضن لقاءات منتخبنا والذي تصلح لكل شيء إلا لكرة القدم، وكأن كل شيء كان مخططا له قبل بداية الدورة لإقصاء بطل النسخة الماضية من الدور الأول لفسح المجال للبلد المنظم للتتويج بها، مؤكدا أن هناك مؤامرات تحاك ضد منتخبنا لتكسيره بداية من الحكام الذين تطاولوا على المحاربين حتى أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تنصفنا ورفضت تغيير ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لأنه يصلح لكل شيء إلا لممارسة كرة القدم.

وفي ظل هذا الظروف توقع اللاعب السابق أن كل الأبواب مغلقة أمام محاربي الصحراء للتأهل للدور الثاني وأن الحكم الغواتيمالي أقصاه في اللقاء الثاني عندما رفض احتساب هدف يوسف بلايلي بحجة التسلل وأن مثل هذه الاشياء تؤكد ضعف هذه الدورة وأنها أضعف نسخة على الإطلاق مقارنة مع دورة مصر 2019 التي كانت ناجحة من كل النواحي، وأن الفيفا حينما طالبت بتأجيلها هي محقة في ذلك لكن منظمي “الكاف” أصروا على تنظيمها في موعدها.

جمال مناد: وضعية المحاربين صعبة جدا والمنافس صعب المنال

قال الدولي السابق جمال مناد إن وضعية المحاربين صعبة جدا من أجل التأهل للدور الثاني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، حينما يواجهون منتخب ساحل العاج متصدر المجموعة الخامسة عكس منتخبنا الذي يتذيلها بنقطة واحدة فقط، والمطالب بالفوز على الفيلة بأكثر من هدف لضمان تأهله، علما أن المنافس صعب المنال ويضم في صفوفه ألمع العناصر الذي تصنع أفراح مختلف النوادي الاوروبية.

وأبدى الهداف السابق لشبيبة القبائل تخوفه من المنافس ومن التحكيم أيضا والدليل على ذلك ما حدث في اللقاءين السابقين وغياب تقنية الفيديو في موقعة غينيا الاستوائية لتأكيد شرعية هدف يوسف بلايلي وهذا عامل من عوامل المؤامرة ضد منتخبنا وأنا متعجب من عدم تحرك مسؤولي الرياضة في بلادنا.

وأضاف أن المقابلة مصيرية لمنتخبنا المطالب بالفوز ولا بديل غيره، عكس الفيلة الذين سيدخلون هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة لأنهم يتصدرون المجموعة الخامسة وفي رصيدهم 5 نقاط منذ البداية.

وقال المدرب السابق للخضر إن منتخبنا أصبح مستهدفا من طرف منافسيه ليس كرها أو حقدا وإنما رغبة في الإطاحة به بحكم أنه حامل لقب الطبعة الماضية.

وطمأن عشاق ثعالب الصحراء أن كل الأبواب مفتوحة أمامهم هذا المساء للفوز بهذا اللقاء، بحكم أن هذا المنتخب له روح قتالية وهذا بفضل حنكة بلماضي والخطة التي ينتهجها مند البداية وإلى غاية صفارة النهاية حيث أنه يطبق خطة هجومية محضة، وتوقع أن كل الظروف في صالح الخضر لتجاوز عقبة منتخب الفيلة الذي يضم في صفوفه احسن اللاعبين الذين ينشطون في اقوى البطولات الأوروبية.

عبد العالي إيريدير: المحاربون يفوزون على المنتخبات الكبيرة وينهزمون أمام الصغيرة

اشترط المدرب الجزائري عبد العالي إيريدير توفر ثلاثة عناصر لتحقيق محاربي الصحراء الفوز على الفيلة وبالتالي التأهل للدور الثاني، وفي مقدمتها عقلية اللاعبين وكيفية تحضيرهم لهذا اللقاء وروح المجموعة وأن يؤمنوا بقدراتهم منذ البداية وإلى غاية الدقيقة 95 على الأقل لأن اللقاء عادة لا ينتهي في الدقيقة 90 بل يتعدى هذا الوقت ولو ببضع دقائق.

وقال ابن ولاية ميلة أن ربّ ضارة نافعة وأن سلسلة اللاهزيمة توقفت عند المباراة 35، حيث أن اللاعبين تخلصوا من هذا الجانب وأصبحوا لم يفكروا فيه بل انصب تفكيرهم حول كيفية الفوز للتأهل للدور المقبل فقط، رغم أن الهزيمة السابقة جاءت على يد منتخب يحتل المرتبة 126 عالميا.

وأبدى المدرب المساعد السابق لمنتخب الإمارات تفاؤله بقدرة أشبال بلماضي بالفوز على الفيلة وهم كبار كما يقول، يفوزون على المنتخبات الكبيرة وينهزمون أمام المنتخبات الصغيرة، وأن المحاربين يلعبون على فرصتين عكس الفيلة الذين يلعبون على فرصة واحدة، فالأول حسبه أحسن من الثاني وهي قاعدة أساسية وثابتة في كرة القدم، وتوقع أن الناخب الوطني جمال بلماضي يقحم زروقي منذ البداية مع بن ناصر ويشكلان ثنائيا صلبا في وسط الميدان، وطالب في الوقت نفسه إقحام بن رحمة أيضا منذ البداية وبلايلي في الشوط الثاني لأن دخوله بمثابة جوكير سيمنح الإضافة لا محالة لأصحاب القاطرة الامامية.