لقاء لممثلي الفصائل الفلسطينية في الجزائر قبل نهاية السنة

تنفيذا لبنود “إعلان الجزائر” الخاص بالمصالحة الفلسطينية، شرعت الجزائر في إرسال الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل إجراء أول لقاء تشاوري قبل نهاية السنة، حسب ما أفادت به مصادر لموقع الشروق أونلاين، التي أكدت انه عكس الجولات السابقة التي حضرتها عدة وفود، من المنتظر أن ينحصر اللقاء المقبل على ممثل واحد عن كل فصيل سياسي.

ذات المصادر أكدت أنه لم يتم تحديد أي تاريخ للقاء إلى حد الساعة كون الجزائر تنتظر اقتراحات من الفصائل بخصوص تاريخ انعقاد اللقاء وأسماء الممثلين عن الفصائل.

بخصوص ورقة طريق اللقاء، كشف ذات المصدر أن الجزائر لن تتقدم بأي اقتراحات و ةلن تفرض أي خارطة طريق، بل ستواصل أداء دور المسهل من أجل تنفيذ البنود التي يتضمنها “إعلان الجزائر” ومرافقة الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الداخلية.

وبحسب بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 13 أكتوبر بقصر الأمم، فإن اللقاء سيتمحور حول تحديد الأولويات بخصوص إعادة بناء الهيئات الرسمية بداية بانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني كما جاء في البند الخامس من إعلان الجزائر الذي ينص على ” انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وكانت حركتا حماس و فتح أبدتا التزامهما بتنفيذ ما جاء في “إعلان الجزائر” و المساهمة في تطبيق كل بنود التي جرى التوقيع عليها.