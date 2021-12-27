لقاء مؤثر بين بطلي التيتانيك بعدما فرقتهما كورونا.. وهذا ما قالته كيت وينسلت!

كشفت مجلة “الغارديان” البريطانية أن لقاء مؤثرا جمع بين بطلي التيتانيك بعد سنوات من الفراق بسبب جائحة كورونا.

وقالت الممثلة العالمية “كيت وينسلت” في أحدث مقابلة لها مع المجلة أنّ آخر لقاء لها مع دي كابريو كان عاطفياً ومؤثّراً للغاية، إلى درجة أنّها لم تتمكّن من كبح دموعها.

وأوضحت وينسلت أنّها بكت لأنّها لم تستطع لقاء دي كابريو منذ أعوام، بسبب جائحة كورونا وشرحت قائلةً: “أعرف ليو منذ فترة طويلة جدّاً! لم يكن لقاؤنا سهلاً، الأمر ليس ببساطة أن أتواجد في نيويورك أو أن يأتي إلى لندن لنتناول العشاء أو نشرب القهوة معاً، إذ إنّنا لم نتمكّن من مغادرة بلادنا، مثل العديد من الأصدقاء الموجودين في بلدان مختلفة”.

وأكملت: “لقد اشتقنا إلى بعضنا كثيراً بسبب الجائحة… إنّه رفيقي، وصديقي المقرّب… ستظلّ علاقتنا قويّة إلى الأبد”.

وتطرّقت الممثلة إلى فيلم “Titanic” الذي أوصلها ودي كابريو إلى النجومية بعدما لعبا دَورَي البطولة فيه، كاشفةً أنّ العمل مع المخرج جيمس كاميرون “لم يكن ممتعاً لكلا الطرفين”.

وأضافت: “لكنّنا كنّا جميعاً إلى جانب بعضنا، رغم أنّ ليو حصل على إجازات أكثر منّي. ولكنّني تربّيت على أن أكون ببساطة ممتنة لكلّ ما أحصل عليه”.

وتابعت: “لم أشعر أنّ من حقّي أن أكون تعيسة، وإن شعرت بالتعاسة، فلن أخبر صحافيّاً بذلك. لن أسمح بخطأ مثل هذا أن يحدث”.