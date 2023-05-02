لقاء مع وزير القطاع حول برنامج موسم الاصطياف

مديرة ديوان السياحة صليحة ناصر باي لـ"الشروق":

أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة، صليحة ناصر باي، لـ”الشروق”، أن برنامج موسم الاصطياف لهذا العام، سيكون موضوع لقاء يوم الخميس القادم، مع وزير القطاع مختار ديدوش، لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالهياكل والتظاهرات، إلى جانب جملة من المشاكل وعرض صورة واضحة عن واقع السياحة الداخلية.

وقالت صليحة ناصر باي، إن الديوان الوطني للسياحة يعول على إثراء برامج السياحة الداخلية واستقطاب السياح الجزائريين والأجانب إلى مناطق جديدة لم تكن وجهة مفضلة لدى الكثيرين خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى أن الفكرة التي سيطرحها الديوان للنقاش، تركز على تحقيق التوازن في السياحة الخاصة بموسم الاصطياف، من خلال إبراز المميزات السياحية لكل منطقة من مناطق الوطن والاهتمام بها، وتهيئة الظروف المادية والبشرية لاستقطاب السياح إليها، مع عدم التعويل فقط على الساحل الجزائري لقضاء عطلة الصيف.

وقالت المتحدثة، إن الجزائر غنية بمناظر طبيعية ومواقع سياحية يمكن أن تكون وجهة للسياح حتى في فصل الصيف، ولكن المطلوب فقط هو الترويج لها والعمل على جعلها قطبا سياحيا يستهوي الكثيرين.