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لقاء مهم بين عرقاب وبرويز شاهبازوف … هل ستتوجه سوناطراك للاستثمار في أذربيجان ؟

عادل.ف
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لقاء مهم بين عرقاب وبرويز شاهبازوف … هل ستتوجه سوناطراك للاستثمار في أذربيجان ؟

 أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس السبت، لقاء هاما مع نظيره الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، حيث بحث الطرفان فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة، فان الطرفان، استعرضا فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”.

ويفهم من خلال هذا البيان الرسمي، رغبة شركة سوناطراك في ولوج السوق الطاقة الأذربيجاني، لما له من أهمية كبيرة خاصة في مجال صناعة الغاز الطبيعي، حيث تعدّ الجمهورية القوقازية أحد الموردين الرئيسيين للطاقة إلى أوربا عبر تركيا.

ووفق ذات البيان، فقد وقف الطرفان على ما تطرقت إليه مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2022 بالجزائر، على إثر زيارة العمل التي قام بها الوزير الأذربيجاني، وسبل تفعيلها.

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