لقاء ودي بين رزيق والأمين العام للأمم المتحدة

لقاء ودي بين رزيق والأمين العام للأمم المتحدة
رزيق في لقاء مع غوتيريش.

التقى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، 23 أكتوبر، وهذا على هامش مشاركته في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي تُعقد بقصر الأمم في جنيف.

رزيق يستعرض في جنيف تجربة الجزائر في دعم الشباب والمقاولاتية

وخلال اللقاء الودي، الذي جرى بحضور السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أبلغ غوتيريش الوزير نقل تحياته الخالصة وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، متمنيا للجزائر دوام التقدم والازدهار، وفقا لما أفادت به الوزارة.

