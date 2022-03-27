لقاء وزراء عرب مع الصهاينة.. حماس تصدر أول تعليق  

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن تابعت بكلّ استهجان، قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ويمارس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير.

وتابعت الحركة “إنَّنا نجدّد رفضنا المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، ونؤكّد أنَّ مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع”.

ودعت حماس الدّول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وزراء خارجية 4 دول عربية في اجتماع مشترك مع بلينكن ولابيد في فلسطين المحتلة

يشارك وزراء 4 دول عربية الأحد، في اجتماع مشترك بصحراء النقب في فلسطين المحتلة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد.

حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، سيشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كلّ من المغرب، الإمارات، البحرين، ومصر.

وستركّز المحادثات على قضايا الحرب في أوكرانيا والاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، وفقا للمصادر.