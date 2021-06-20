لقاء وطني لإقرار استراتيجيات لتطوير الصناعة الكهربائية

بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غدا الإثنين، لقاءً تحت عنوان “الصناعة الكهربائية: سوق التجهيزات الكهربائية وقدرات التصدير”، حسب ما أشار إليه، الأحد، المجلس في بيان له.

وأوضح المصدر أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلين عن الدوائر الوزارية والمؤسسات البنكية والمالية اضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال الكهرباء والخبراء والباحثين وممثلي السفارات، لاسيما الإفريقية.

وسينشط التظاهرة التي تحتضنها ولاية البليدة عديد المتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين التابعين للقطاعات العمومية والخاصة، إذ تشكل فرصة “للتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بآليات إنتاج التجهيزات الكهربائية ودعم التصدير وكذا التسهيلات التي تمنحها مختلف الأطراف المختصة من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية”.

وأكد المجلس أن “التجهيزات الكهربائية تتحكم فيها حاليا الأسواق الصاعدة والبنى التحتية للشبكات في هذه الدول، لاسيما في إفريقيا”.

ويهدف هذا اللقاء إلى تحليل وتحديد تطلعات الفواعل المعنيين وإقرار في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص، استراتيجيات لتطوير الصناعة الكهربائية على المستوى الوطني والدولي، من خلال إبراز حركية المنافذ الرئيسية لهذا القطاع الاستراتيجي والمتعلقة بالبناء والأشغال العمومية وصناعة شبكات الكهرباء.

وسيرفع المشاركون في هذا اللقاء للسلطات العمومية جملة من التوصيات المتعلقة بوضع نموذج عملي لترقية الصادرات في مجال التجهيزات الكهربائية.

كما ينسجم هذا اللقاء مع الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش من أجل اقتصاد جديد يتمثل في إضفاء حيوية على الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

خ. م