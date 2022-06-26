-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
59.16 بالمئة نسبة النجاح في امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط
الجزائر
ديلمي يشتكي من النقائص التي تعترضهم

لقاء وطني لعرض مشاكل الفلاحين قريبًا

قادة مزيلة
  • 41
  • 0
لقاء وطني لعرض مشاكل الفلاحين قريبًا
أرشيف

كشف عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين رفعَ 11 مطلبا رئيسيا إلى وزير الأول، من أجل النظر فيها وإيجاد حلول لها، موضحا في لقاء جهوي احتضنته ولاية معسكر، ضم 7 ولايات غربية، أن جملة من النقائص يعاني منها القطاع في الوقت الراهن، وهي تختلف من ولاية لأخرى.

وأكد ديلمي وجوب تحرير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من العقود، حيث لا يزال الناشطون في هذا المجال يعانون مع العقود العرفية التي تحول دون استفادتهم من مختلف الامتيازات التي تقدمها الدولة، خاصة ما تعلق بصيغ الدعم. كما يعاني الفلاح في بعض الولايات من مشكل عدم تجاوب السلطات بخصوص الربط بالكهرباء الفلاحية، ووضع عراقيل أمامه، إضافة إلى مشكل نقص المكننة والعتاد خاصة خلال فصل الصيف، حيث يكون غالبية الفلاحين في حاجة لآلات الحصاد والدرس والجمع، وتأمين تخزين الحبوب، وكذا مشكل غلاء الحبوب والبذور والأدوية والأسمدة، وانعدام مياه السقي في بعض المناطق.
وقال ديلمي إنه يرتقب تنظيم لقاء وطني حول قطاع الفلاحة، ستعرض فيه جميع هذه النقائص، في مسعى لأن يكون القطاع رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني.

وشدّد على أن المرجو من الاقتصاد اليوم هو تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل الولوج لعالم التصدير، خاصة في المنتجات الأساسية كالحبوب والبطاطا والحليب، مشيرا إلى تحول الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين إلى شريك مهم في تطوير القطاع والقفز به نحو الأمام.

واستغل الفلاحون القادمون من سبع ولايات غربية الفرصة لطرح جملة من الانشغالات التي تباينت من ولاية لأخرى حسب طبيعة كل منطقة.

مقالات ذات صلة
7 سنوات للوزير طمار و5 لكونيناف وحداد وصحراوي

7 سنوات للوزير طمار و5 لكونيناف وحداد وصحراوي

المديرية العامة للأمن الوطني: هذه شروط حضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية  

المديرية العامة للأمن الوطني: هذه شروط حضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية  

الجوية الجزائرية تطمئن الجالية بفرنسا

الجوية الجزائرية تطمئن الجالية بفرنسا

هذا ما قاله أمير قطر بعد حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

هذا ما قاله أمير قطر بعد حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

تشققات وانزلاقات تهدد أجمل جسور شمال إفريقيا بالانهيار

تشققات وانزلاقات تهدد أجمل جسور شمال إفريقيا بالانهيار

اتفاقيات لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا

اتفاقيات لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد