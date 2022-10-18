لقاح فايزر المضاد للسرطان سيكون جاهزا قبل 2030

بعد نجاحهما في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ينتظر العالمان الألمانيان في مخابر فايزر نجاح جهودهما في التوصّل إلى لقاح يعمل بنفس التقنية، ضد مرض السرطان.

ورجّح الزوجان أوغر شاهين وأوزلم توريجي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” يوم الأحد، أن تكون اللقاحات الجديدة ضد ‬السرطان متاحة قبل نهاية العقد الحالي.

وشرحت توريجي في حديثها، كيفية استخدام تقنية اللقاحات الجديدة، لتهيئة الجهاز المناعي في جسم الإنسان لمهاجمة الخلايا السرطانية.

وفي ردّها على سؤال حول الوقت الذي قد تكون فيه اللقاحات ضد السرطان بهذه التقنية جاهزة للاستخدام، قال شاهين إنها يمكن أن تكون متاحة قبل عام 2030.