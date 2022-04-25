لقاح كورونا تم تطويره من سم الأفاعي.. أطروحة تحدث جدلا عبر الشبكات

ينشُر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نظرية مؤامرة مفادها أن كوفيد-19 ناجم عن سم أفعى وضع في مياه الشرب، وهو ذات الأمر بالنسبة للقاحات.

وأبلغ أحد المستخدمين عن شخص يروج للادعاءات، فكتب “قضى زميلي في العمل 15 دقيقة يخبرني أن كوفيد نتج عن قيام الحكومة بوضع سم الأفعى في إمدادات المياه”.

وأشار مستخدمون آخرون إلى أفراد يبدو أنهم يشيرون إلى وجود سم أفعى في الماء أو لقاحات الكوفيد.

في غضون ذلك، ادعى مستخدم آخر أن “بروتين سبايك الذي طوره Fauci’s NIH في ووهان يحتوي على ببتيدات سم الأفعى”.

ويبدو أن النظرية نشأت من “مشاهدة الماء” ، وهو برنامج نشرته شبكة Stew Peters Network. بيترز هو مضيف إذاعي قام سابقًا بنشر معلومات صحية خاطئة وجهتها رويترز.

وكتب أحد المستخدمين الذي ربط بالفيلم: “إن كوفيد-19 وما يسمى باللقاح يحتوي على King Cobra Venom”.

في فيلم “Watch the Water”، يدَعي الفرد أن سم الأفعى يتم استخدامه باعتباره “أكثر الأسلحة البيولوجية أصالة” وأن الكوفيد “ليس فيروسًا تنفسيًا من أي نوع” ولكنه “في الواقع سم سام،”وأن “الببتيدات المركبة والبروتينات من سموم الثعابين” يتم إعطاؤها واستهدافها لأشخاص معينين.

ومع ذلك ، لا يوجد أساس للادعاء بأن فيروس كورونا هو سم الأفعى، أو أن لقاحاته تحتوي عليه.

ويعتمد فيلم “Watch the Water” على دراسات مغلوطة ، بما في ذلك دراسة أجراها باحثو جامعة أريزونا، والتي وجدت إنزيمًا مشابهًا لسم الأفعى الجلجلة قد يكون عاملاً مهمًا في التنبؤ بوفيات الكوفيد. ومع ذلك يُنتج الإنزيم بالفعل بتركيزات منخفضة لدى البشر الأصحاء، وفقًا للدراسة وتغطيتها من قبل الجامعة.

ويبدو أن الفيديو يستشهد أيضًا بدراسة عام 2015 حول تعزيز استجابة الجسم لوقف النزيف عن طريق الجمع بين سم الأفعى و “هيدروجيل الببتيد النانوي الليفي”.

يستخدم الفيديو الدراسة لتقترح إضافة خرزات معدنية مغناطيسية أيضًا إلى الهلاميات المائية، مما يوضح كيف يمكن إعطاء سم الأفعى للإنسان ويظل “ثابتًا”. ومع ذلك ، لا علاقة للتقرير بـالكوفيد-19 أو الوباء.

لقاحات كوفيد -19

يمكن العثور على المكونات الموجودة في لقاحات كوفيد-19 عبر الإنترنت. حيث لا يسرد أي من اللقاحات سم الثعابين أو الببتيدات أو المواد المماثلة كمكون.

وكشفت صحيفة وقائع على موقع إدارة الغذاء والدواء، تم تحديثها مؤخرًا في 29 مارس 2020 ، عن المكونات الموجودة في العديد من لقاخات الكوفيد على غرار فايزر وموديرنا.

وقالت منظمة الصحة العالمية وأوروبا والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) في 25 نوفمبر 2021 إن لقاحات كوفيد-19 أنقذت ما يقرب من نصف مليون شخص في أقل من عام واحد.

الحكم

يحدث كوفيد-19 بسبب فيروس SARS-CoV-2. ولا يوجد دليل على احتواء لقاحاته على سم الأفعى. حيث يمكن العثور على القوائم الكاملة لمكوناتها على الإنترنت.

المصدر: رويترز