لقاح كورونا عبر المياه.. ضجة في نيوزيلندا بسبب مقال صحفي

أحدث مقال صحفي عن عزم الحكومة النيوزيلندية إدخال لقاح فيروس كورونا عبر إمدادات المياه ضجة كبيرة في البلاد.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمقال يتحدث عن خطة الحكومة النيوزيلندية لإدخال تطعيمات فيروس كورونا في إمدادت المياه.

وأدت سرعة انتشار الخبر إلى قيام فريق روتيرز للتحقق من صحة صورة المقال وتوصلوا إلى أن النص غير صحيح ولكنه خلق تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصممت الصورة لتظهر أن المقال نشر قبل صحيفة “نيوزيلند هيرالد”، لكن الصحيفة لم تنشر مقالا مشابها على صفحتها أو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في عنوان الصورة المزيفة للمقال: “رسائل البريد الإلكتروني المسربة تكشف خطة الحكومة لنشر التلقيحات”.

وتظهر “سكرين شات” المزورة للعنوان الرئيسي إلى جانب تعليق يقول: “يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني بين المسؤولين الحكوميين والمجالس المحلية المتعددة تناقش إمكانية إدخال اللقاح في إمدادات مياه المدينة في المناطق التي لم تصل فيها معدلات التطعيم إلى 90٪”.

وشارك أحد المستخدمين الصورة على تويتر وقال: “هل هذه مزحة؟”

وقال شاين كوري، مدير تحرير صحيفة “إن زي هيرالد”، لرويترز: “لم يتم نشر هذا المقال أو القصة من قبل صحيفة نيوزيلاند هيرالد”.