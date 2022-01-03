لقاح كورونا: مدير باستور يكشف عن عدد الجرعات التي انتهت صلاحياتها

نفى مدير معهد باستور، فوزي درار، الاثنين، ما تم تداوله حول انتهاء صلاحية الآلاف وحتى ملايين الجرعات من لقاح كورونا بالجزائر، بسبب العزوف عن التلقيح.

وأوضح درار، خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، إن ما تم تداوله حول انتهاء صلاحية آلاف الجرعات، لا أساس له من الصحة، بحكم أن الرقم تم تضخيمه.

وأوضح إن العدد الحقيقي، هو أقل من 1000 جرعة (700 أو 800)، وهي وصلت الجزائر في إطار منظومة كوفاكس، وكانت أصلا قريبة من موعد انتهاء صلاحيتها بقرابة 3 أشهر.

وشدد المتحدث، على أن الجزائر تحصي قرابة 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وكلها مدة صلاحيتها تمتد إلى عام 2023.