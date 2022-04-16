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لقاح كورونا يُلهم علماء بريطانيين أوّل علاج للنوبات القلبية

الشروق أونلاين
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لقاح كورونا يُلهم علماء بريطانيين أوّل علاج للنوبات القلبية
أرشيف
تعبيرية

توصّل علماء بريطانيون في كلية لندن الملكية إلى ما اعتبروه علاجاً ثورياً لمنع حالات الوفاة نتيجة لحدوث النوبات القلبية، من خلال نفس التقنية المستخدمة في تطوير لقاحات كورونا.

وحسب ما نقلته صحيفة “التايمز” المحلية، فقد استخدم العلماء في هذا العلاج تقنية الرموز الجينية المسماة mRNAs.

هذه التقنية هي نفسها التي استخدمتها شركتا فايرز وموديرنا لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أنّه من شأن التقنية إنتاج البروتينات التي تحفز إعادة تكوين خلايا قلب صحية جديدة. حيث يمكن توصيل هذا العلاج مباشرة إلى عضلة القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية.

وفي حال إصابة شخص ما بنوبة قلبية، يمكن حقن بروتينات تم إنتاجها باستخدام التقنية، من خلال سيارة الإسعاف. وهذا لمنع موت خلايا القلب.

وتقول الصحيفة إنّ هذه التقنية ستكون أول علاج في العالم للنوبات القلبية. التي تحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى موت ما يصل إلى مليار خلية قلبية.

ونظرًا لأن قلب الإنسان ليس لديه القدرة على إصلاح نفسه، يُترك الضحايا بندبة دائمة تؤدي غالبًا إلى فشل القلب المنهك وربما المميت، يوضح المصدر.

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