لقب البطولة الوطنية التاسع لِشباب بلوزداد

نال فريق شباب بلوزداد مساء الثلاثاء، اللّقب التاسع له في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق شباب بلوزداد بِنتيجة (2-0) على الضيف اتحاد بسكرة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة الطيب بودربال يوسف.

وسجّل ثنائية شباب بلوزداد كلّ من المهاجمَين: حسام الدين مريزيق في الدقيقة الـ 31، وخالد بوسليو في الدقيقة الـ 45.

وأمضى مريزيق أوّل هدف له في بطولة الموسم الحالي، بينما رفع بوسليو غلّته إلى 6 أهداف.

وبات فريق المدرب ماركوس باكيتا يحوز 67 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي شبيبة القبائل بِفارق 7 نقاط، وتجمّد اتحاد بسكرة في الرّتبة الـ 10 بِرصيد 46 نقطة. قبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة الوطنية.

ومنح هذا الترتيب فريق شباب بلوزداد لقب البطولة الوطنية الثالث على التوالي، والتاسع في تاريخ نادي الأحمر والأبيض.

وانفرد شباب بلوزداد بِالمركز الثاني في عدد التتويجات بِلقب البطولة الوطنية، بعدما كان يتقاسم الرّتبة مع وفاق سطيف واتحاد العاصمة. بينما تتصدّر شبيبة القبائل اللائحة بِرصيد 14 لقبا.

وبات شباب بلوزداد أوّل فريق يُحرز لقب البطولة الوطنية ثلاث مرّات متتالية، منذ نسخة ضربة الانطلاقة في موسم 1962-1963.

وإذا كان فريقا اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل قد لعبا كلّ لقاءات البطولة الوطنية للموسم الحالي، وعددها 32 مواجهة. فإن شباب بلوزداد ما زالت تنقصه مباراة متأخّرة.