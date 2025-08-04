لقب فخري لـ “بيازيد”

حاز لاعب المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم سفيان بيازيد مساء الإثنين، لقبا فخريا.

وتمثّل هذا اللقب الرمزي الذي منحه له الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، في أجمل هدف لِجولة الإثنين في منافسة “شان” 2025.

وكان المهاجم بيازيد قد استفاد من فرصة اللعب في الدقيقة الـ 70، تعويضا لِزميله أمين محيوس. قبل أن يتمكن من هز الشباك الأوغندية في الدقيقة الـ 79.

ومارس ابن بلدية النزلة (ولاية تقرت) نوعا من “المكر”، وراوغ الحارس الأوغندي جويل موتاكوبوا، قبل أن يُسجّل ثالث وآخر أهداف المنتخب المحلي (الفيديو).

وينشط سفيان بيازيد (28 سنة) في فريق مولودية الجزائر، حتى صيف 2026.