-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لقب فخري لـ “بيازيد”

علي بهلولي
  • 367
  • 0
لقب فخري لـ “بيازيد”
ح.م

حاز لاعب المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم سفيان بيازيد مساء الإثنين، لقبا فخريا.

وتمثّل هذا اللقب الرمزي الذي منحه له الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، في أجمل هدف لِجولة الإثنين في منافسة “شان” 2025.

وكان المهاجم بيازيد قد استفاد من فرصة اللعب في الدقيقة الـ 70، تعويضا لِزميله أمين محيوس. قبل أن يتمكن من هز الشباك الأوغندية في  الدقيقة الـ 79.

ومارس ابن بلدية النزلة (ولاية تقرت) نوعا من “المكر”، وراوغ الحارس الأوغندي جويل موتاكوبوا، قبل أن يُسجّل ثالث وآخر أهداف المنتخب المحلي (الفيديو).

وينشط سفيان بيازيد (28 سنة) في فريق مولودية الجزائر، حتى صيف 2026.

مقالات ذات صلة
165 مليون سنتيم لِنيل شهادة التدريب

165 مليون سنتيم لِنيل شهادة التدريب

ماذا يفعل اللاعب مع إدارة النادي إذا لم يقبض أجرته؟

ماذا يفعل اللاعب مع إدارة النادي إذا لم يقبض أجرته؟

رامز زروقي يفكر في تواجده في “الكان” و”المونديال”

رامز زروقي يفكر في تواجده في “الكان” و”المونديال”

قائد أوغندا: “لن نُكرّر أخطاء المونديال أمام الجزائر”

قائد أوغندا: “لن نُكرّر أخطاء المونديال أمام الجزائر”

بِالفيديو: مدرب شباب قسنطينة يخاطب أنصار الفريق

بِالفيديو: مدرب شباب قسنطينة يخاطب أنصار الفريق

مدينة “لاس فيغاس” تستضيف قرعة كأس العالم 2026

مدينة “لاس فيغاس” تستضيف قرعة كأس العالم 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد