لقجع: الجزائر فازت على المغرب في كأس العرب بفريقها الأول (فيديو)
قال فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم إن الجزائر فازت على بلاده في دورة كأس العرب بالمنتخب الأول وليس بالمحليين.
وأكد لقجع في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، إن الجمعية الرياضية التي يقودها، قامت بخيار واضح هو المشاركة بالفريق المحلي، في الكأس العربية بقطر، لكن ذلك لم يكن نفس خيار الدول الأخرى.
وحسبه، فالجزائر شاركت بأغلب لاعبي الفريق الأول باستثناء رياض محرز وبن ناصر.
يبدو ان فوزي لقجع لا يتابع كرة القدم، بعيدا عن منتخب الجزائر الذي لا يعرف حتى اسماء اللاعبين، منتخب مصر غاب عنه افضل مهاجم حاليا لدى الفراعنة وهو مصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيغيه الذين يضافون الى صلاح والنني https://t.co/63DMqP2zDE
— wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) January 3, 2022