لقجع: الجزائر فازت على المغرب في كأس العرب بفريقها الأول (فيديو)

كفى من الفتنة بين بلدين مسلمين، هذه هي كرة القدم يوم علي ويوم عليك، المنتخبين تعادلا في المقابلة ، وقانون اللعبة لابد من متأهل، ولابد من أحد اللاعبين أن يضيع ركلة جزاء، ضيعها مغربي وسجلها جزاىري، وربما لو سجلها المغربي سيضيعها الجزائري، وفي الحالة النادرة إن سجلت جميع الضربات الترجيحية وأخذت وقتا قياسيا سيتم الإلتحاق إلى القرعة.