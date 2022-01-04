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رياضة

لقجع: الجزائر فازت على المغرب في كأس العرب بفريقها الأول (فيديو)

الشروق الرياضي
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لقجع: الجزائر فازت على المغرب في كأس العرب بفريقها الأول (فيديو)
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فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم

قال فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم إن الجزائر فازت على بلاده في دورة كأس العرب بالمنتخب الأول وليس بالمحليين.

وأكد لقجع في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، إن الجمعية الرياضية التي يقودها، قامت بخيار واضح هو المشاركة بالفريق المحلي، في الكأس العربية بقطر، لكن ذلك لم يكن نفس خيار الدول الأخرى.

وحسبه، فالجزائر شاركت بأغلب لاعبي الفريق الأول باستثناء رياض محرز وبن ناصر.

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التعليقات
3
  • أحمد الأنصاري

    كفى من الفتنة بين بلدين مسلمين، هذه هي كرة القدم يوم علي ويوم عليك، المنتخبين تعادلا في المقابلة ، وقانون اللعبة لابد من متأهل، ولابد من أحد اللاعبين أن يضيع ركلة جزاء، ضيعها مغربي وسجلها جزاىري، وربما لو سجلها المغربي سيضيعها الجزائري، وفي الحالة النادرة إن سجلت جميع الضربات الترجيحية وأخذت وقتا قياسيا سيتم الإلتحاق إلى القرعة.

    5
  • مجرد رأي

    سي لقجع يسئ الى فريقه المحلي بدون ان يشعر ..فهو يريد ان يقول بأن الفريق المغربي الاول اقوى من الفريق المحلي ..وانا شاهدت الفريق المحلي كيف يلعب واذا نظمت مباراة بينه وبين الفريق الاول المغربي فلا استبعد فوزه عليه لأن لاعبيه يلعبون بالقلب بينما لاعبي الفريق الاول يلعبون بالقدم الذي يساوي الملايين عندهم وبالتالي لا يجازفون خوفا على اقدامهم الغالية ..وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية في كان الكامرون

    5
  • رياضي

    لاتلوموه فهو في وضع لايحسد عليه فلم يجد تبريرا للهزيمة الا بالكذب المكشوف ..وقد ذكر محرز وبن ناصر فقط لانه لايعرف عطال وبن سبعيني وماندي وفيغولي وزروقي وسليماني ووناس وبن رحمة وغيرهم من لاعبي الفريق الاول الذي لم يشارك منهم في قطر الا الحارس و 3لاعبين (مبولحي وبن العمري وبلايلي وبونجاح)

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